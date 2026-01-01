Găzduire Lovable

Implementează aplicații create cu Lovable în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire lovable

Prețuri clare, fără taxe ascunse

Implementează aplicațiile create cu Lovable pe o găzduire fiabilă în care poți avea încredere. Fiecare plan include o garanție de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

De la proiect Lovable la aplicația live

Du proiectele create în Lovable în producție fără configurări suplimentare. Găzduirea Node.js de la Hostinger oferă aplicației tale o cale simplă de la prototip la site live, astfel încât să poți publica rapid codul și să-ți pui proiectul în funcțiune cu mai puține bătăi de cap. Odată implementată, aplicația ta rulează pe o infrastructură administrată, construită pentru fiabilitate și performanță constantă. Asta înseamnă mai puțin timp petrecut cu mentenanța serverului și mai mult timp pentru lansarea funcționalităților pe care utilizatorii tăi se pot baza.
găzduire lovable

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Lovable

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Lovable.
Găzduirea Lovable înseamnă implementarea aplicației Node.js pe care ai construit-o cu Lovable pe un server live unde utilizatorii o pot accesa. Este important deoarece Lovable este pentru construirea aplicației, în timp ce găzduirea oferă timpul de execuție, timpul de funcționare și accesul public de care aplicația ta are nevoie în producție.
Cu un VPS, administrezi singur sistemul de operare, runtime-ul Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste sarcini ale serverului sunt gestionate pentru tine, astfel încât să te poți concentra pe aplicația pe care ai construit-o în Lovable, nu pe mentenanța serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează ramura dorită. Actualizările din acel depozit pot fi apoi incluse în implementarea ta fără a face codul public.
Da, fiecare plan are limite de resurse, iar dacă aplicația ta le depășește, este posibil să fie nevoie să faci upgrade. Nu percepem taxe ascunse pentru vârfuri neașteptate de trafic, dar este bine să alegi un plan potrivit pentru utilizarea estimată.
Încarcă aplicația ta Lovable pe GitHub, conectează repozitoriul în Hostinger și implementează-o. Dacă te muți de la un alt furnizor, de obicei poți reutiliza aceeași bază de cod și variabile de mediu, astfel încât configurarea să rămână simplă.

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.