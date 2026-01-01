Găzduire Google Antigravity

Implementează mai rapid aplicații create cu Google Antigravity

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire google antigravity

Un preț simplu pentru găzduirea Google Antigravity

Implementează aplicațiile create cu Google Antigravity pe o găzduire Node.js fiabilă, în care poți avea încredere. Fiecare plan include o garanție de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Lansează mai rapid cu fluxurile de lucru Google Antigravity

Du proiectele create în Google Antigravity în producție pe găzduire Node.js, fără să îți refaci stack-ul. Lansează codul, iar Hostinger se ocupă de configurarea runtime-ului, astfel încât aplicația ta să pornească fără probleme și să funcționeze așa cum te aștepți. Odată ce este lansat, proiectul tău rulează pe o infrastructură administrată, construită pentru un uptime stabil și spațiu de creștere. Astfel, ai un flux de implementare mai simplu și petreci mai puțin timp cu mentenanța serverului.
găzduire google antigravity

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Google Antigravity

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Google Antigravity.
Găzduirea Google Antigravity înseamnă implementarea aplicațiilor sau site-urilor Node.js create cu Google Antigravity într-un mediu de server live. Acest lucru contează deoarece proiectul tău are nevoie de runtime, acces la rețea și uptime în afara mediului local pentru a putea fi folosit de alte persoane.
Cu un VPS, administrezi singur sistemul de operare, versiunea Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste sarcini ale serverului sunt gestionate pentru tine, astfel încât te poți concentra pe aplicația construită cu Google Antigravity, nu pe administrarea serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Poți păstra depozitul privat în timp ce utilizezi în continuare implementări bazate pe push.
Fiecare plan are limite de resurse, așa că, dacă aplicația ta crește peste limitele respective, este posibil să fie nevoie să faci upgrade la un plan mai mare. Nu percepem taxe surpriză pentru vârfurile normale de trafic, dar utilizarea constantă peste capacitatea planului tău poate necesita un nivel superior.
Dacă aplicația ta este în Git sau găzduită în altă parte, trimite-o către GitHub, conectează-te la depozit și implementează-o pe Hostinger. Dacă pornești de la cod local, încarcă-o mai întâi într-un depozit, apoi folosește același flux de implementare cu modificări minime.

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