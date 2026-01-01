Găzduire Google AI Studio

Implementează aplicații create cu Google AI Studio în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire Google AI Studio

Prețuri simple pentru găzduirea Google AI Studio

Găzduiește aplicațiile pe care le creezi cu Google AI Studio pe o infrastructură fiabilă, concepută pentru producție. Fiecare plan include garanția noastră de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

De la Google AI Studio la o aplicație live rapid

Transferă aplicațiile și prototipurile pe care le construiești în Google AI Studio de la testarea locală la un mediu Node.js live, fără a modifica fluxul de lucru. Transformă-ți codul, iar Hostinger se ocupă de runtime și implementare, astfel încât proiectul tău să fie gata să deservească utilizatori reali cu mai puține setări. Odată ce este live, aplicația ta rulează pe o infrastructură gestionată, concepută pentru un timp de funcționare constant și spațiu de creștere pe măsură ce traficul crește. Petreci mai puțin timp cu mentenanța serverului și mai mult timp rafinând funcțiile de care depinde stiva ta.
găzduire Google AI Studio

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Google AI Studio

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Google AI Studio.
Înseamnă implementarea aplicației sau a site-ului Node.js pe care l-ați construit cu Google AI Studio pe un server live, astfel încât utilizatorii să îl poată accesa. Google AI Studio este un instrument de dezvoltare, nu ceva ce găzduiți direct.
Cu găzduirea VPS, gestionezi singur serverul, actualizările sistemului de operare, versiunea Node.js, managerul de procese și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste sarcini legate de platformă sunt gestionate pentru tine, astfel încât să te poți concentra pe aplicația pe care ai construit-o.
Da. Conectați-vă contul GitHub, acordați acces la depozitul privat și implementați din ramura dorită. Actualizările pot fi implementate din Git în același mod ca și în cazul unui depozit public.
Planurile includ limite de resurse definite, iar dacă aplicația ta le depășește, poate încetini sau poate necesita un plan mai mare. Nu adăugăm taxe de depășire surpriză pentru vârfurile normale de trafic; dacă ai nevoie de mai multă capacitate, poți face upgrade la plan.
Trimite aplicația către GitHub, conectează depozitul în Hostinger și implementează ramura dorită. Dacă rulează deja în altă parte, poți direcționa aceeași bază de cod aici cu modificări minime, atâta timp cât corespunde cerințelor de găzduire Node.js.

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