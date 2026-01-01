Găzduire copilot Github

Implementează aplicații create cu GitHub Copilot, mai rapid

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire copilot github

Un singur preț, fără taxe ascunse

Implementează aplicațiile pe care le construiești cu GitHub Copilot pe o găzduire fiabilă în care poți avea încredere. Fiecare plan include garanția noastră de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Livrați aplicații create de Copilot fără probleme

Implementează ceea ce construiești cu GitHub Copilot pe găzduire Node.js fără configurare suplimentară. Codul tău este livrat ca o aplicație sau un site funcțional, cu o cale simplă de la dezvoltarea locală la producție. Odată ce este lansat, proiectul tău rulează pe o infrastructură gestionată, construită pentru aplicațiile Node.js, astfel încât petreci mai puțin timp cu mentenanța serverului și mai mult timp cu livrarea actualizărilor. Beneficiezi de fiabilitatea și spațiul necesar pentru a menține stiva constantă pe măsură ce traficul crește.
găzduire copilot github

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea copilotului pe Github

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Github copilot.
Înseamnă găzduirea aplicației Node.js pe care ai construit-o cu GitHub Copilot, astfel încât să poată rula în producție și să deservească utilizatori reali. GitHub Copilot te ajută să scrii codul, dar Hostinger rulează aplicația, gestionează runtime-ul și îl menține disponibil online.
Cu un VPS, gestionezi singur serverul, configurarea Node.js, actualizările și gestionarea proceselor. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste părți sunt gestionate de tine, așa că găzduirea github copilot este mai aproape de implementare și rulare decât de administrarea completă a serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Poți continua să utilizezi depozitele private pentru controlul sursei și pentru a trimite actualizări în mod normal.
Aplicația ta continuă să ruleze, dar se aplică în continuare limitele abonamentului, așa că traficul ridicat susținut poate necesita o actualizare. Nu percepem taxe de depășire surpriză pentru vârfurile de trafic, dar ar trebui să alegi un abonament care să corespundă utilizării tale preconizate.
Trimite aplicația către GitHub, conectează repozitoriul în Hostinger și implementează-o. Dacă te muți de pe o altă gazdă, actualizează toate variabilele de mediu, setările bazei de date și înregistrările domeniului, apoi testează versiunea de producție.

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