Găzduire Gatsby

Implementați site-uri Gatsby în câteva minute, nu ore

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire Gatsby

Prețuri simple pentru găzduirea Gatsby

Găzduiește-ți aplicația Gatsby cu încredere pe un serviciu de găzduire Node.js fiabil, conceput pentru producție. Fiecare plan include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca fără riscuri.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Construit pentru spectacolul Gatsby

Implementează-ți site-ul Gatsby pe găzduire Node.js fără configurare suplimentară. Distribuie codul, iar paginile statice și logica aplicației vor fi servite dintr-un runtime pregătit pentru proiecte JavaScript moderne. Proiectul tău rămâne pe o infrastructură gestionată, iar timpul de funcționare și scalarea se vor gestiona singur. Asta înseamnă mai puține sarcini de implementare de gestionat și mai mult timp pentru construirea de funcții pe care utilizatorii tăi le pot vedea efectiv.
găzduire Gatsby

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea la Gatsby

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Gatsby.
Găzduirea Gatsby înseamnă implementarea unei aplicații sau a unui site Gatsby într-un runtime care deservește frontend-ul generat și acceptă componentele Node.js de care ar putea avea nevoie proiectul tău. Este important deoarece găzduirea de producție gestionează timpul de funcționare, scalarea și implementarea, astfel încât nu trebuie să rulezi totul de pe mașina locală.
Cu un VPS, gestionezi personal serverul, versiunea Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Gatsby administrată, platforma se ocupă de fluxul de execuție și implementare pentru tine, astfel încât să te poți concentra pe aplicație în loc de configurarea serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura pe care dorești să o utilizezi. Actualizările pot fi implementate din viitoarele push-uri în același mod ca în cazul unui depozit public.
Există limite de plan pentru resurse și trafic, iar dacă un proiect le depășește, trebuie să faceți upgrade în loc să plătiți taxe aleatorii pentru depășire. Verificați detaliile planului pentru limitele actuale înainte de lansarea la scară largă.
Conectează proiectul Gatsby din depozitul tău Git sau încarcă sursa de compilare, apoi implementează-l în Hostinger. Dacă te muți de pe o altă gazdă, actualizează variabilele de mediu și setările domeniului, apoi verifică dacă versiunea de compilare și runtime-ul se potrivesc cu configurația ta actuală.

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