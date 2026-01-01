Găzduire Framer

Implementați proiecte Framer cu găzduire mai rapidă și mai simplă

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire framer

Găzduire Framer simplă, un preț clar

Găzduiește aplicațiile și site-urile pe care le construiești cu Framer pe o infrastructură fiabilă în care poți avea încredere. Fiecare abonament include garanția noastră de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

De la ideile Framer la site-uri live

Transformă-ți proiectul Framer într-o aplicație Node.js live, fără a adăuga dificultăți la implementare. Puncte de cod, iar Hostinger se ocupă de runtime și configurare, astfel încât site-ul sau aplicația ta să treacă de la compilare locală la producție cu mai puțin efort manual. Proiectul tău rulează pe o infrastructură gestionată, construită pentru un timp de funcționare constant și performanțe previzibile pe măsură ce traficul se modifică. Aceasta îți oferă o cale mai simplă de a menține actualizările fără a pierde timp cu mentenanța serverului.
găzduire framer

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea framerilor

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Framer.
Găzduirea Framer înseamnă implementarea aplicațiilor sau site-urilor Node.js pe care le construiți cu Framer pe un server live, astfel încât utilizatorii să le poată accesa. Acest lucru este important deoarece versiunile locale sau de previzualizare nu sunt găzduire de producție și aveți nevoie în continuare de un timp de execuție, un timp de funcționare și o adresă URL publică.
Cu un VPS, gestionezi singur sistemul de operare, runtime-ul Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, administrarea serverului este făcută pentru tine, astfel încât te poți concentra pe aplicația construită cu Framer în loc să întreții infrastructura.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. După aceea, actualizările pot fi implementate din același depozit fără a-l face public.
Abonamentele au limite de resurse, iar dacă aplicația ta le depășește, este posibil să fie nevoie să faci upgrade. Nu percepem taxe de depășire surpriză pentru vârfurile normale de trafic, dar utilizarea susținută dincolo de limitele abonamentului ar trebui mutată la un abonament mai mare.
Trimite proiectul tău către GitHub, conectează depozitul în Hostinger și implementează ramura dorită. Dacă te muți de pe o altă gazdă, direcționează domeniul tău către noua aplicație după implementare și verifică variabilele de mediu și setările de compilare.

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.