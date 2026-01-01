Găzduire Fastify

Implementați aplicațiile Fastify în câteva minute, nu ore

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire rapidă

Prețuri simple Fastify, fără taxe ascunse

Găzduiește-ți aplicația Fastify cu încredere pe un serviciu de găzduire Node.js fiabil, conceput pentru producție. Fiecare plan include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca fără riscuri.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Accelerează găzduirea fără blocaje

Implementează-ți aplicația Fastify cu o configurație care simplifică calea de la cod la producție. Impulsionează-ți proiectul, pornește runtime-ul Node.js și rulează API-uri sau site-uri web fără a pierde timp cu configurarea personalizată a serverului. Aplicația ta rămâne pe un sistem de găzduire gestionat, construit pentru fiabilitate, astfel încât creșterea traficului și întreținerea de rutină sunt gestionate cu mai puțină muncă manuală. Acest lucru îți oferă un proces de implementare mai curat și mai mult timp pentru a te concentra pe rutele, logica și caracteristicile care contează.
găzduire rapidă

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Fastify

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Fastify.
Găzduirea Fastify înseamnă rularea unei aplicații Fastify pe un mediu de server care acceptă Node.js, dependențele și procesul de pornire al aplicației tale. Este important deoarece codul tău are nevoie de un loc unde să ruleze continuu, să gestioneze cererile și să rămână accesibil în producție.
Cu un VPS, gestionezi singur sistemul de operare, versiunea Node.js, managerul de procese, proxy-ul invers și actualizările. Cu găzduirea noastră Node.js pentru Fastify, aceste sarcini la nivel de server sunt gestionate automat, astfel încât să implementezi aplicația fără a gestiona întreaga mașină.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Actualizările pot fi apoi extrase din Git la fel ca în cazul unui depozit public.
Planurile includ limite de resurse definite, așa că, dacă aplicația Fastify crește peste acestea, este posibil să fie nevoie să faceți upgrade. Nu percepem taxe de depășire surpriză pentru utilizarea normală, dar traficul susținut peste capacitatea planului dvs. poate afecta performanța.
Trimite proiectul tău Fastify pe GitHub sau încarcă-l, apoi conectează-l la Hostinger și setează comanda de pornire și variabilele de mediu. Dacă aplicația ta rulează deja local cu Node.js, fluxul de implementare este de obicei simplu.

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