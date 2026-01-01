Găzduire Expressjs

Rulați cu ușurință aplicații Express.js în producție

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire expressjs

Găzduire Express.js simplă, prețuri lunare clare

Rulați aplicații și API-uri Express.js pe o infrastructură fiabilă, având încrederea că le puteți implementa știind că fiecare plan include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Rulează API-urile Express.js fără blocaje

Implementează API-urile și aplicațiile web Express.js fără a pierde timp cu configurarea serverului. Implementează codul, iar găzduirea noastră Node.js îți oferă o cale simplă către producție, astfel încât rutarea, middleware-ul și gestionarea cererilor să funcționeze așa cum se așteaptă proiectul tău. Aplicația ta rulează pe o infrastructură gestionată, construită pentru un timp de funcționare constant și performanțe previzibile. Aceasta înseamnă mai puțin timp pentru mentenanță și mai mult timp pentru livrarea funcțiilor, chiar și pe măsură ce traficul crește.
găzduire expressjs

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

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Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Expressjs

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Expressjs.
Găzduirea Express.js este un mediu de execuție pentru implementarea și rularea aplicațiilor Express pe un server live. Este important deoarece aplicația dvs. necesită configurarea corectă a Node.js, a gestionării proceselor și a accesului la rețea înainte ca utilizatorii să o poată accesa.
Cu un VPS, gestionezi singur sistemul de operare, versiunea Node.js, actualizările de securitate și managerul de procese. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, configurarea serverului este gestionată de tine, așa că găzduirea expressjs este concentrată pe aplicația ta, nu pe administrarea serverului.
Da. Poți conecta contul tău GitHub, autoriza accesul la depozitul privat și implementa din ramura dorită. Actualizările pot fi apoi extrase automat din acel depozit.
Dacă aplicația ta depășește resursele incluse în planul tău, performanța poate fi afectată și este posibil să fie nevoie să faci upgrade. Hostinger nu percepe taxe de depășire surpriză pentru vârfurile de trafic pe găzduirea Node.js.
Poți implementa dintr-un depozit Git sau poți încărca aplicația, poți seta versiunea Node.js și comanda start și poți indica domeniul către aceasta. Dacă aplicația rulează deja local, mutarea este de obicei doar un pas de configurare și implementare, nu o rescriere.

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