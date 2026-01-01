Găzduire Docusaurus

Implementați site-uri Docusaurus în câteva minute, nu ore

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire docusaurus

Prețuri simple pentru găzduirea Docusaurus

Găzduiește-ți site-ul Docusaurus cu încredere pe un site de găzduire Node.js fiabil, conceput pentru producție. Fiecare plan include garanția noastră de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca fără riscuri.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Creat pentru documente Docusaurus care se scalează

Implementează-ți site-ul Docusaurus pe găzduire Node.js fără efort suplimentar de configurare. Implementează aplicația Docs, iar Hostinger se ocupă de runtime, astfel încât site-ul tău de conținut să fie gata să difuzeze pagini cu un flux de lucru simplu și familiar. Proiectul tău rulează, de asemenea, pe o infrastructură gestionată, construită pentru fiabilitate, astfel încât petreci mai puțin timp cu mentenanța serverului și mai mult timp cu actualizarea conținutului. Acest lucru oferă echipei tale o locație stabilă pentru documentație, care poate ține pasul cu evoluția site-ului tău.
găzduire docusaurus

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Docusaurus

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Docusaurus.
Găzduirea Docusaurus înseamnă implementarea unui site construit cu Docusaurus într-un mediu Node.js live, astfel încât oamenii să îl poată accesa online. Este important deoarece documentele, blogul sau site-ul proiectului dvs. necesită un server runtime și un proces de implementare stabil, nu doar dezvoltare locală.
Cu un VPS, gestionați singur sistemul de operare, versiunea Node.js, pornirea proceselor, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger pentru găzduire docusaurus, configurarea runtime-ului și a implementării sunt gestionate automat, astfel încât vă concentrați pe site în loc de mentenanța serverului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. După aceea, trimiterile către acea ramură pot declanșa actualizări în același mod ca în cazul unui depozit public.
Traficul este legat de limitele planului dvs. de găzduire, iar dacă site-ul dvs. Docusaurus crește depășind aceste limite, este posibil să fie nevoie să faceți upgrade. Nu ascundem taxele de depășire în spatele unor formulări vagi, așa că verificați limitele planului înainte de lansare.
Pune site-ul într-un depozit Git, conectează-l la Hostinger și implementează ramura care conține versiunea de producție. Dacă migrezi de pe o altă gazdă, orientează domeniul tău după implementare și verifică dacă setările de versiune corespund configurației existente.

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