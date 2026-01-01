Găzduire cursor

Implementează aplicații create cu Cursor AI în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire cursor

Prețuri simple, fără taxe ascunse

Implementează aplicațiile pe care le construiești cu Cursor AI pe un site de găzduire fiabilă în care poți avea încredere. Fiecare abonament include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Livrați mai rapid ceea ce construiți în Cursor AI

Transferă aplicațiile pe care le construiești cu Cursor AI din fișiere locale într-un mediu Node.js live fără a modifica fluxul de lucru. Lansează codul, iar Hostinger se ocupă de configurare, astfel încât proiectul tău să fie gata de rulare cu mai puține dificultăți și mai puțini pași de implementare. Odată ce este live, aplicația ta rulează pe o infrastructură gestionată, construită pentru sarcini de lucru Node.js, acoperind timpul de funcționare și scalarea. Aceasta îți oferă o cale mai simplă de la prototip la producție, în timp ce tu te concentrezi asupra codului din editor.
găzduire cursor

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea cursorului

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Cursor.
Înseamnă implementarea aplicației Node.js pe care o construiești în Cursor AI pe un server live unde utilizatorii o pot accesa. Acest lucru este important deoarece Cursor AI te ajută să scrii cod, dar găzduirea este cea care menține aplicația în funcțiune în producție.
Cu un VPS, gestionezi singur sistemul de operare, runtime-ul Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, munca la server este gestionată de tine, astfel încât să te poți concentra pe aplicația încorporată în Cursor AI.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Poți păstra depozitul privat pe tot parcursul procesului.
Planul tău include o cantitate fixă de resurse, iar dacă aplicația ta crește peste limitele respective, va trebui să faci upgrade. Nu percepem taxe de depășire surpriză pentru vârfurile de trafic, dar utilizarea susținută și mai mare poate necesita un plan mai mare.
Trimite proiectul către GitHub sau încarcă codul, apoi conectează-l la Hostinger și implementează aplicația Node.js. Dacă te muți de pe o altă gazdă, folosește aceleași setări ale aplicației, variabile de mediu și comenzi de compilare la noua implementare.

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