Continuare găzduire .dev

Construiește cu Continue.dev, implementează-ți aplicațiile pe Hostinger

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire continue.dev

Un preț lunar, fără taxe ascunse

Alegeți planul care se potrivește fluxului dvs. de lucru și găzduiți Continue.dev cu încredere. Bucurați-vă de performanță fiabilă, configurare simplă și garanția noastră de returnare a banilor în 30 de zile.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Livrați mai rapid ceea ce construiți cu Continue.dev

Duceți ceea ce construiți cu Continue.dev de la prototip la producție fără a vă schimba fluxul de lucru. Găzduirea Node.js de la Hostinger oferă aplicației dvs. o cale simplă de la dezvoltarea locală la un mediu live, astfel încât să puteți implementa proiectul pe care l-ați rafinat și să continuați să lucrați în stiva pe care o cunoașteți. Odată ce este live, aplicația dvs. rulează pe o infrastructură gestionată construită pentru Node.js, cu un timp de funcționare fiabil și spațiu pentru a gestiona traficul în creștere. Aceasta înseamnă mai puțin timp pentru configurarea și întreținerea serverului și mai mult timp pentru livrarea funcțiilor și îmbunătățirea produsului.
găzduire continue.dev

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Continue.dev

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Continue.dev.
Găzduirea Continue.dev este un mediu gestionat pentru rularea și conectarea Continue.dev cu aplicațiile, instrumentele și furnizorii de modele. Vă ajută să implementați mai rapid fără a vă ocupa personal de configurarea serverului, actualizări sau întreținerea de bază.
Un VPS îți oferă control deplin asupra serverului, dar tu gestionezi configurarea, securitatea, scalarea și actualizările. Găzduirea Continue.dev este mai simplă: este preconfigurată pentru serviciu, astfel încât să poți începe mai rapid cu mai puțină muncă manuală.
Da. Găzduirea Continue.dev acceptă repozitorii private GitHub, astfel încât să vă puteți conecta codul în siguranță și să păstrați proiectele interne protejate în timpul implementării.
Planurile pot include limite de resurse în funcție de utilizare. Dacă aplicația dvs. are nevoie de mai multă capacitate, puteți face upgrade înainte de a atinge limitele, în loc să plătiți taxe de depășire neașteptate.
Configurarea este simplă și concepută pentru utilizatorii tehnici. Dacă mutați de pe o altă gazdă, puteți migra proiectul conectând depozitul, configurând mediul și implementând în câțiva pași.

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