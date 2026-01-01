Găzduire Claude Code

Implementează aplicații create cu Claude Code în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire claude code

Prețuri clare pentru găzduirea Claude Code

Implementează aplicațiile create cu Claude Code pe o găzduire fiabilă în care poți avea încredere. Fiecare plan include o garanție de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Lansează mai rapid în producție proiectele create cu Claude Code

Transferă aplicațiile și prototipurile create cu Claude Code din mediul local de dezvoltare în producție, fără a modifica fluxul de lucru. Încarcă proiectul tău Node.js, iar Hostinger se ocupă de runtime și implementare, astfel încât aplicația ta să fie gata pentru utilizatori fără configurări suplimentare. Odată ce este lansat, proiectul tău rulează pe o infrastructură administrată, construită pentru un uptime stabil și scalare pe măsură ce crești. Asta înseamnă mai puțin timp petrecut cu întreținerea serverelor și mai mult timp pentru rafinarea codului și a funcționalităților deja lansate.
găzduire claude code

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Claude Code

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Claude Code.
Găzduirea Claude Code înseamnă să publici aplicațiile Node.js create cu Claude Code pe un server live, astfel încât și alte persoane să le poată folosi. Este important deoarece generarea de cod nu este același lucru cu găzduirea de producție - ai nevoie în continuare de runtime, gestionarea proceselor și acces la rețea.
Cu un VPS, administrezi singur sistemul de operare, Node.js, actualizările și procesele aplicației. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger pentru găzduirea Claude Code, platforma se ocupă de nivelul serverului, astfel încât tu să te poți concentra pe aplicație și fluxul de implementare în loc de administrarea sistemului.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura aleasă. Actualizările pot fi extrase din același depozit fără a face codul public.
Planul tău are limite fixe de resurse, iar dacă traficul crește peste acestea, aplicația poate încetini sau poate necesita un plan mai mare. Nu percepem taxe suplimentare neașteptate pentru viteze în plus, dar îți recomandăm să faci upgrade înainte ca un trafic ridicat constant să afecteze performanța.
Trimite proiectul în GitHub, conectează repozitoriul și implementează-l pe Hostinger. Dacă te muți de la un alt furnizor, actualizează toate variabilele de mediu și setările de domeniu, apoi testează aplicația după prima implementare.

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