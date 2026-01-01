Găzduire Bolt
Implementează aplicații create cu Bolt.new în câteva minute
Prețuri simple, fără taxe ascunse
Beneficii Business
Totul de pe planul Business, plus:
Beneficii Business
Totul de pe planul Business, plus:
De la ideea Bolt.new la aplicația live
Trimite codul. De restul ne ocupăm noi
1. Conectează-ți proiectul
Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.
2. Implementează instantaneu
Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.
3. Gestionează și scalează
Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.