Găzduire Bolt

Implementează aplicații create cu Bolt.new în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire bolt

Prețuri simple, fără taxe ascunse

Implementează aplicațiile pe care le construiești cu Bolt.new pe un site de găzduire fiabil în care poți avea încredere. Fiecare plan include o garanție de returnare a banilor de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

De la ideea Bolt.new la aplicația live

Treceți aplicația sau site-ul pe care îl construiți în Bolt.new de la prototip la producție fără a vă schimba fluxul de lucru. Găzduirea Node.js de la Hostinger vă oferă o cale simplă pentru a implementa proiectul, astfel încât să puteți trece de la cod generat la o aplicație live cu mai puține setări. Odată ce este live, aplicația dvs. rulează pe o infrastructură gestionată construită pentru Node.js, cu timpul de funcționare și scalare gestionate automat. Aceasta înseamnă mai puțin timp pentru mentenanța serverului și mai mult timp pentru rafinarea produsului pe care utilizatorii dvs. îl văd efectiv.
găzduire bolt

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Bolt

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Bolt.
Înseamnă implementarea aplicației Node.js pe care ai construit-o în Bolt.new pe un server live, astfel încât utilizatorii reali să o poată accesa. Acest lucru oferă proiectului tău un timp de execuție stabil, o infrastructură gestionată și o adresă URL publică, în loc să fie lăsat ca prototip local.
Cu un VPS, gestionezi singur sistemul de operare, versiunea Node.js, managerul de procese, actualizările de securitate și reverse proxy-ul. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste sarcini ale serverului sunt gestionate pentru tine, astfel încât să te poți concentra pe aplicația construită cu Bolt.new.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează ramura dorită. Actualizările pot fi apoi trimise prin Git, la fel ca orice alt proiect conectat.
Există limite de resurse și trafic în planuri, iar dacă aplicația ta crește peste limitele respective, este posibil să fie nevoie să faci upgrade. Nu adăugăm taxe de depășire surpriză pentru utilizarea normală, dar traficul ridicat susținut ar trebui să fie asociat unui plan mai mare.
Trimite proiectul pe GitHub, conectează depozitul în Hostinger și implementează-l pe găzduirea Node.js. Dacă vii de pe o altă gazdă, de obicei poți păstra același cod și poți ajusta doar variabilele de mediu, comenzile de compilare sau setările de pornire.

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