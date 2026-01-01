Găzduire Base44

Implementează aplicații create cu Base44 în câteva minute

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire base44

Prețuri clare pentru găzduirea Base44

Implementează aplicațiile create cu Base44 pe o găzduire fiabilă în care poți avea încredere. Fiecare plan include o garanție de 30 de zile, așa că îl poți încerca cu încredere.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

De la ideea Base44 la aplicația live, rapid

Du aplicațiile și prototipurile create cu Base44 de la idee la implementare live, fără să schimbi modul în care lucrezi. Găzduirea Node.js de la Hostinger îți oferă o cale simplă către producție, astfel încât proiectul tău să poată trece din mediul local într-o configurație pregătită pentru utilizatori reali. Odată ce rulează, aplicația ta rămâne pe o infrastructură administrată, cu uptime-ul și scalarea administrate pentru tine. Asta înseamnă mai puțin timp petrecut cu sarcinile serverului și mai mult timp pentru rafinarea funcționalităților, remedierea erorilor și lansarea actualizărilor.
găzduire base44

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Base44

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Base44.
Înseamnă implementarea aplicației Node.js creată cu Base44 pe un server live, astfel încât utilizatorii să o poată accesa. Găzduirea Base44 este importantă deoarece aplicația ta are nevoie de un runtime de producție, o adresă URL publică și o infrastructură administrată în afara calculatorului tău local.
Cu un VPS, administrezi singur sistemul de operare, versiunea Node.js, managerul de procese, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, aceste sarcini ale serverului sunt administrate pentru tine, astfel încât să te poți concentra pe aplicația construită cu Base44.
Da. Conectează-ți contul GitHub, acordă acces la depozitul privat și implementează din ramura pe care dorești să o execuți. Actualizările pot fi apoi implementate din același depozit pe măsură ce publici modificările.
Dacă aplicația ta depășește resursele incluse, performanța poate scădea și este posibil să ai nevoie de un plan avansat. Nu ascundem taxe de depășire pentru găzduirea Node.js, așa că verifică limitele abonamentului tău înainte de lansare dacă te aștepți la vârfuri de trafic.
Implementează aplicația din depozitul tău GitHub sau încarcă fișierele proiectului, apoi setează variabilele de mediu și comanda start în Hostinger. Dacă migrezi de la un alt furnizor, direcționează domeniul tău către noua aplicație după verificare.

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