Găzduire Angular

Implementează aplicații Angular cu găzduire Node.js care se scalează odată cu tine

Domeniu gratuit pentru 1 an
Email business gratuit pentru 1 an
SSL-uri administrate gratuite
de la3,99/lună
Începe acum
30 zile garanție
găzduire angulară

Prețuri simple pentru găzduirea Angular

Găzduiește-ți aplicația Angular pe o infrastructură fiabilă, construită pentru producție. Dacă nu este potrivită, garanția noastră de returnare a banilor în 30 de zile îți oferă liniște sufletească.
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
CEL MAI POPULAR
79% reducere
Business
Mai multe instrumente și putere de creștere
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
5 aplicații web
50 site-uri web
2 nuclee CPU
3 GB RAM
50 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Beneficii Business

Conector inclus
GRATUIT
Construiți cu Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domeniu gratuit timp de 1 an
Certificate SSL administrate
GRATUIT
CDN intern global
GRATUIT
Integrare GitHub cu implementări automate
Implementări bazate pe IDE
NOU
Backupuri zilnice și la cerere
Aplicație web Firewall
Gestionarea traficului prin roboți AI
Lățime de bandă nelimitată
Bază de date MySQL administrată
69% reducere
Cloud Startup
De 20 de ori mai multă putere pentru site-urile tale web cu găzduire Cloud
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
10 aplicații web
NOU
Nelimitat site-uri web
4 nuclee CPU
4 GB RAM
100 GB de cea mai rapidă stocare NVMe
Nelimitat căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an

Totul de pe planul Business, plus:

Asistență prioritară de la experți – 24/7
Obții extra control și stabilitate cu o adresă IP dedicată
Gestionezi traficul de vârf cu un boost de putere timp de o săptămână/lună
Performanță mai bună a bazei de date și limite de conexiune
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Construit pentru performanța aplicațiilor Angular

Implementează-ți aplicația Angular pe găzduire Node.js fără configurare suplimentară a serverului. Lansează-ți proiectul, iar Hostinger se ocupă de fluxul de execuție și de implementare, astfel încât site-ul sau aplicația ta construită să fie lansată cu mai puține dificultăți. Aplicația ta rulează pe o infrastructură gestionată, concepută să rămână fiabilă pe măsură ce traficul se modifică, astfel încât să petreci mai puțin timp cu mentenanța și mai mult timp cu livrarea actualizărilor. Acest lucru îți oferă o cale mai simplă de la cod la producție, cu găzduire care nu încurcă.
găzduire angulară

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

1. Conectează-ți proiectul

Conectează GitHub, încarcă un ZIP sau folosește asistentul AI. Frameworkul este detectat automat, build-ul gestionat, iar proiectul e gata de lansare.

2. Implementează instantaneu

2. Implementează instantaneu

Lansează-ți aplicația web în câteva secunde. Servere, securitate și scalare - ne ocupăm noi de toate.

3. Gestionează și scalează

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere. Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Vezi planurile

Locația recomandată a serverului:

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Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.
Începe
Implementare locală. Acoperire globală

Întrebări frecvente despre găzduirea Angular

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Angular.
Găzduirea Angular este mediul de producție în care rulează aplicația sau site-ul Node.js pe care l-ai construit cu Angular pentru utilizatori reali. Este important deoarece ai nevoie de un server care să poată gestiona implementarea, dependențele de execuție, rutarea și timpul de funcționare în afara mașinii tale locale.
Cu un VPS, gestionezi personal sistemul de operare, versiunea Node.js, gestionarea proceselor, actualizările și securitatea. Cu găzduirea Node.js de la Hostinger, platforma se ocupă de nivelul serverului, astfel încât să poți implementa aplicația Angular fără a fi nevoie să întreții întreaga mașină.
Da. Conectează-ți contul GitHub, autorizează accesul la depozitul privat și implementează din ramura dorită. Actualizările pot fi extrase din același depozit privat după fiecare push.
Dacă traficul depășește limitele abonamentului dvs., solicitările pot fi restricționate sau performanța se poate degrada până la actualizare. Hostinger nu ascunde acest lucru în spatele unei facturi neclare pentru depășirea capacității; capacitatea este legată de abonamentul ales.
Trimite proiectul către GitHub sau importă codul existent, apoi conectează depozitul în Hostinger și implementează-l. Dacă te muți de pe o altă gazdă, direcționează domeniul către noua aplicație după implementare și verifică variabilele de mediu și setările de compilare.

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