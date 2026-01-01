Up to 69% off

Codex Cli Hosting

Take control of your Codex CLI environment

Backups semanais, automáticos e gratuitos
Scanner de malware
Assistente de IA
5,49  € /mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
codex cli hosting

Pick your perfect Codex Cli Hosting plan

69% de desconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Datacenters em todo o mundo
Backups semanais gratuitos
Gestão de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Terminal Web de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Datacenters em todo o mundo
Backups semanais gratuitos
Gestão de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Terminal Web de IA
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelos meses de duração.

Command line tools without limits

Codex CLI is a command line interface that helps developers interact with their projects and workflows directly from the terminal. It is often used to automate tasks, manage code operations, and streamline everyday development routines.

Running Codex CLI on a VPS lets you keep a dedicated environment that is always available for your tools and scripts. You can adjust resources, control access, and support reliable performance as your projects and automation needs grow.
Começar
Codex Cli Hosting

Everything you need for your Codex Cli Hosting

Run Codex CLI VPS hosting for faster, smarter automation Give Codex CLI dedicated VPS resources so your coding agent can analyze large repositories, run complex shell tasks, and stay responsive across long sessions, with the performance and control you need for serious terminal‑based development.

Advanced security

Catch any malicious files with a malware scanner. Secure your server with DDoS protection and a built-in firewall. Control your website accessibility with a dedicated IP address.

Codex Cli Hosting

Top-notch performance

Your server will run on AMD EPYC processors and NVMe SSD storage, and you will get a 300 Mb/s infrastructure for your needs. If you need more VPS resources, upgrade anytime with a few clicks.

Codex Cli Hosting

Full control with a way out

Configure your Codex Cli Hosting with full root access as you want. Before making any major changes, take a free manual snapshot. If anything, restore your data using the latest free automatic backup.

Codex Cli Hosting

Advanced security

Catch any malicious files with a malware scanner. Secure your server with DDoS protection and a built-in firewall. Control your website accessibility with a dedicated IP address.

Codex Cli Hosting

Top-notch performance

Your server will run on AMD EPYC processors and NVMe SSD storage, and you will get a 300 Mb/s infrastructure for your needs. If you need more VPS resources, upgrade anytime with a few clicks.

Codex Cli Hosting

Full control with a way out

Configure your Codex Cli Hosting with full root access as you want. Before making any major changes, take a free manual snapshot. If anything, restore your data using the latest free automatic backup.

Codex Cli Hosting

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Launch locally. Grow globally

Boost loading speed by choosing a server location that is as close as possible to your audience. We have data centers across North America, Europe, Asia, and South America.

Começar
Image

Codex Cli Hosting you can rely on

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente, mantendo o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, esclarecedora e verdadeiramente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. O meu grande obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são simples. O apoio é bom e de confiança. Sólido como uma rocha!

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Mais uma vez obrigada, Carla!

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca bloqueia.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Work smarter with Kodee

Kodee – your friendly AI assistant – is here to help you with any VPS-related questions.

The AI agent is always on and available at no extra cost, helping with all VPS management tasks. Whether you are fixing an error, updating your firewall, or managing data, the AI agent simplifies the process and saves you time by turning simple prompts into reliable server operations.
Começar
Codex Cli Hosting

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para maisinformações, consulte a nossa política de reembolso.

Comece Hoje
Google
Classificação:
4.8/5
1,237
avaliações
HostAdvice
Classificação:
4.6/5
2,432
avaliações
WpBeginner
Classificação:
4.7
874
avaliações

Codex Cli Hosting VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Codex Cli Hosting services.

What is Codex CLI and what can I use it for on a VPS?

Codex CLI is OpenAI’s terminal-based coding agent that runs locally and interacts with your codebase using natural language. On a VPS, you can use Codex CLI to inspect repositories, generate and edit code, run commands, and automate routine development tasks in a remote server environment. This makes it useful for managing backend services, scripts, and deployment workflows directly from the command line.

Why should I run Codex CLI on a VPS instead of my local machine?

Running Codex CLI on a VPS keeps your development and automation environment online and accessible from anywhere, without relying on your personal device. It allows you to colocate the agent next to your services, databases, or CI pipelines, reducing friction when modifying or deploying code on production-like infrastructure. A VPS also isolates Codex’s actions from your personal desktop, which can be preferable for dedicated project environments or team access.

How much control and customization do I get when hosting Codex CLI on a VPS?

With a VPS you typically get full shell and root access, so you can install Codex CLI with your preferred package manager, configure environment variables, and tune shell, Git, and tool integrations as you like. You can define exactly which directories Codex can access, how sandboxing is configured, and what additional tools or MCP servers it can use. This level of control is useful if you need custom workflows, stricter security boundaries, or project-specific automation scripts.

Is a VPS powerful enough for good performance and scalability with Codex CLI?

Codex CLI offloads most of the heavy AI computation to OpenAI’s APIs, so the VPS doesn’t need extreme CPU or GPU power for the agent itself. However, choosing a VPS with sufficient CPU, RAM, and fast disk is important when Codex is running tests, builds, or other resource-intensive commands on your codebase. You can start with a modest instance and upgrade to more CPU, memory, or storage as your projects, repositories, and automated workflows grow.

Who is Codex CLI hosting on a VPS best suited for?

Hosting Codex CLI on a VPS is ideal for developers and teams who work primarily in the terminal and want an AI coding agent close to their servers and services. It suits backend engineers, DevOps practitioners, and indie developers maintaining APIs, microservices, bots, or scheduled jobs on remote infrastructure. It’s also helpful for teams who want a shared, persistent environment where an agent can assist with code changes, maintenance tasks, and operational workflows over time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.