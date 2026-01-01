Programa de parceiros da Hostinger

Aumente a receita e a reputação da sua agência.

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Benefícios para parceiros que ajudam a sua agência a crescer.

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Comercialização conjunta com a Hostinger

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20% de desconto em alojamento para agências

Pague menos pelo alojamento da sua agência com um desconto exclusivo de 20% para parceiros.
Como funciona

Comece em três etapas

01

Candidate-se num minuto

Faça login na sua conta Hostinger, aceda ao Agency Hub e complete os passos de registo no Programa de Parceiros.
02

Obtenha aprovação

A nossa equipa de parceiros analisa a sua candidatura e ajuda-o a integrar-se rapidamente, geralmente em até dois dias úteis.
03

Cresça e ganhe

Comece a ganhar comissões recorrentes, obtenha o seu selo de Parceiro Hostinger e candidate-se para ser listado no Diretório de Agências.
Construir confiança

Mostre aos seus clientes que é um parceiro Hostinger de confiança.

Obtenha a verificação oficial da Hostinger.
Exiba o selo no seu site.
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Não acredite apenas na nossa palavra.

Veja o que dizem os clientes de todo o mundo sobre a sua experiência com a Hostinger.

“Sinceramente, usamos a Hostinger como referência para os nossos engenheiros quando prestamos suporte.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofundadores da Nohma

“Consegui gerir o alojamento, o nome de domínio e o certificado SSL num só lugar, o que foi realmente refrescante.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Ferreiro

“A Hostinger é o melhor fornecedor de alojamento que já usei. O suporte é incrível e os preços são imbatíveis.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Especialista em marketing

“Tenho recomendado aos meus clientes que migrem para a Hostinger. Tudo é fácil e são lançadas novas funcionalidades a todo o momento.”

Anna Franques

Anna Franques

Designer e desenvolvedor digital

“Graças ao painel de controlo simples da Hostinger, podemos gerir o nosso site WordPress por conta própria.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Proprietário de empresa

“Sinceramente, usamos a Hostinger como referência para os nossos engenheiros quando prestamos suporte.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofundadores da Nohma

“Consegui gerir o alojamento, o nome de domínio e o certificado SSL num só lugar, o que foi realmente refrescante.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Ferreiro

“A Hostinger é o melhor fornecedor de alojamento que já usei. O suporte é incrível e os preços são imbatíveis.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Especialista em marketing

“Tenho recomendado aos meus clientes que migrem para a Hostinger. Tudo é fácil e são lançadas novas funcionalidades a todo o momento.”

Anna Franques

Anna Franques

Designer e desenvolvedor digital

“Graças ao painel de controlo simples da Hostinger, podemos gerir o nosso site WordPress por conta própria.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Proprietário de empresa

Perguntas frequentes sobre o programa de parcerias

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre o Programa de Parceiros da Hostinger.

O programa está aberto a profissionais da web que prestem serviços a terceiros — freelancers, agências web e agências de marketing são todos bem-vindos. Encontra-se em Acesso Antecipado e, para ser aprovado, precisa de cumprir todos os seguintes requisitos:

  • Alojar mais de 10 sites na Hostinger
  • Ter um site profissional existente com informações claras sobre os seus serviços
  • Utilizar um e-mail empresarial que corresponda ao domínio da sua empresa (Gmail, Yahoo e outros fornecedores genéricos não são aceites)
  • Ter um nome de empresa verificável através de uma presença online básica
  • Enviar uma descrição autêntica da empresa, não copiada de outro lugar
  • Não ter histórico de suspensão por abuso na Hostinger
  • Operar num mercado que a Hostinger não tenha excluído explicitamente

Para se candidatar, aceda a hPanel → Agency Hub → Programa de Parceiros. As candidaturas são analisadas antes da aprovação.

O Programa de Parceiros é uma relação mais profunda e de longo prazo. Ganha um perfil público, leads qualificadas e benefícios que aumentam à medida que traz mais clientes para a Hostinger.

  • Possibilidade de ser listado no Diretório de Agências
  • Comissões recorrentes em vendas cruzadas e renovações, não apenas na primeira compra
  • Leads de entrada entregues ao seu painel do Agency Hub
  • Página de destino de referência com marca conjunta e cupões de referência
  • Ofertas exclusivas de referência para clientes que trouxer
  • 20% de desconto no Alojamento de Agência em novas compras
  • Um selo de Parceiro para o seu próprio site
  • Apoio técnico prioritário

Não. Os preços, o âmbito e o prazo de entrega são definidos entre si e o cliente.

Os parceiros aprovados recebem um painel de referências dedicado no hPanel (Central da Agência → Referências → Os meus ganhos → Clientes). Exibe todos os clientes indicados, com os detalhes da comissão — qualificados, aprovados, produtos indicados e histórico completo de eventos — disponíveis ao clicar em cada cliente.

Sim. Para manter o seu estatuto de Parceiro, precisa de gerar pelo menos 100 dólares em receitas para a Hostinger através do Programa de Referência. Caso contrário, a sua conta corre o risco de ser removida do programa.

Sim, a qualquer momento, através do Agency Hub no hPanel. O seu perfil no diretório será removido e os leads de entrada serão interrompidos.

Torne-se um parceiro de confiança

Candidate-se ao Programa de Parceiros da Hostinger e descubra novas formas de atrair clientes, ganhar comissões recorrentes e construir credibilidade.

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