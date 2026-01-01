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Transforme cada indicação numa receita recorrente. Obtenha 20% em novas referências e 10% em renovações de clientes, vendas cruzadas e upgrades.
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Destaque a sua agência no Diretório de Agências da Hostinger e ajude os potenciais clientes a descobrir os seus serviços.
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Não acredite apenas na nossa palavra.
“Sinceramente, usamos a Hostinger como referência para os nossos engenheiros quando prestamos suporte.”
“Consegui gerir o alojamento, o nome de domínio e o certificado SSL num só lugar, o que foi realmente refrescante.”
“A Hostinger é o melhor fornecedor de alojamento que já usei. O suporte é incrível e os preços são imbatíveis.”
“Tenho recomendado aos meus clientes que migrem para a Hostinger. Tudo é fácil e são lançadas novas funcionalidades a todo o momento.”
“Graças ao painel de controlo simples da Hostinger, podemos gerir o nosso site WordPress por conta própria.”
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Perguntas frequentes sobre o programa de parcerias
Quem se pode candidatar?
O programa está aberto a profissionais da web que prestem serviços a terceiros — freelancers, agências web e agências de marketing são todos bem-vindos. Encontra-se em Acesso Antecipado e, para ser aprovado, precisa de cumprir todos os seguintes requisitos:
- Alojar mais de 10 sites na Hostinger
- Ter um site profissional existente com informações claras sobre os seus serviços
- Utilizar um e-mail empresarial que corresponda ao domínio da sua empresa (Gmail, Yahoo e outros fornecedores genéricos não são aceites)
- Ter um nome de empresa verificável através de uma presença online básica
- Enviar uma descrição autêntica da empresa, não copiada de outro lugar
- Não ter histórico de suspensão por abuso na Hostinger
- Operar num mercado que a Hostinger não tenha excluído explicitamente
Como faço para participar?
Para se candidatar, aceda a hPanel → Agency Hub → Programa de Parceiros. As candidaturas são analisadas antes da aprovação.
Qual a diferença entre este programa e o Programa de Indicação?
O Programa de Parceiros é uma relação mais profunda e de longo prazo. Ganha um perfil público, leads qualificadas e benefícios que aumentam à medida que traz mais clientes para a Hostinger.
Quais os benefícios para os parceiros?
- Possibilidade de ser listado no Diretório de Agências
- Comissões recorrentes em vendas cruzadas e renovações, não apenas na primeira compra
- Leads de entrada entregues ao seu painel do Agency Hub
- Página de destino de referência com marca conjunta e cupões de referência
- Ofertas exclusivas de referência para clientes que trouxer
- 20% de desconto no Alojamento de Agência em novas compras
- Um selo de Parceiro para o seu próprio site
- Apoio técnico prioritário
A Hostinger está envolvida no trabalho que realizo para um cliente?
Não. Os preços, o âmbito e o prazo de entrega são definidos entre si e o cliente.
Como faço para acompanhar os clientes indicados e as comissões recebidas?
Os parceiros aprovados recebem um painel de referências dedicado no hPanel (Central da Agência → Referências → Os meus ganhos → Clientes). Exibe todos os clientes indicados, com os detalhes da comissão — qualificados, aprovados, produtos indicados e histórico completo de eventos — disponíveis ao clicar em cada cliente.
Existe um requisito mínimo de atividade para se manter como parceiro?
Sim. Para manter o seu estatuto de Parceiro, precisa de gerar pelo menos 100 dólares em receitas para a Hostinger através do Programa de Referência. Caso contrário, a sua conta corre o risco de ser removida do programa.
Posso sair do programa?
Sim, a qualquer momento, através do Agency Hub no hPanel. O seu perfil no diretório será removido e os leads de entrada serão interrompidos.