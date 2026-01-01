Wdrożenie Frigate w jednym kliknięciu instalacji.
Open-source rejestrator wideo sieciowy z lokalne wykrywanie obiektów AI w czasie rzeczywistym dla kamer IP.
Wybierz plan VPS dla Frigate
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Frigate
Frigate to open source rejestrator wideo sieciowy zbudowany wokół wykrywania obiektów w czasie rzeczywistym. Stale analizuje strumienie z kamer IP, identyfikuje ludzi, samochody, zwierzęta i inne obiekty na miejscu i rejestruje lub ostrzega tylko wtedy, gdy rzeczywiście dzieje się coś znaczącego, a nie na każdym pikselu ruchu.
Ponieważ każda ramka jest przetwarzana na własnym serwerze, nagrania nigdy nie wychodzą z maszyn, nad którymi masz kontrolę, bez subskrypcji w chmurze, bez opłat za kamerę i bez dostawcy decydującego o długości przechowywania nagrań. Frigate działa z dowolną kamerą, która zapewnia strumień RTSP, przechowuje nagrania na lokalnym dysku i integruje się z Asystentem domowym i MQTT w celu automatyzacji.
Główne cechy Frigate
Lokalne wykrywanie AI
Obiekty są identyfikowane na własnym sprzęcie w czasie rzeczywistym, więc wykrywanie nadal działa, nawet gdy połączenie internetowe nie działa.
Mniej fałszywych ostrzeżeń
Nagrania i powiadomienia są wyzwalane przez rzeczywistych ludzi, samochody lub zwierzęta, zamiast przez cienie, deszcz lub przejeżdżające reflektory.
Ciągłe nagrywanie i przeglądanie
Nagrania przez całą dobę siedzą obok linii czasowej wykrytych zdarzeń, dzięki czemu możesz skoczyć prosto do momentu, który ma znaczenie.
Działa z dowolną kamerą
Podłącz kamery dowolnej marki przez RTSP, zamiast być zablokowanym na jednego producenta lub usługę w chmurze.
Integracja Home Assistant
Detekcje są publikowane za pośrednictwem MQTT, dzięki czemu światła, syreny i inne automatyki inteligentnego domu mogą reagować w momencie, gdy coś jest widoczne.
Wbudowany restreaming
Bundled go2rtc restreamer wyciąga każdą kamerę raz i dzieli ją z każdym widzem, utrzymując obciążenie kamery.
Dlaczego warto uruchomić Frigate na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.