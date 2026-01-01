Frigate to open source rejestrator wideo sieciowy zbudowany wokół wykrywania obiektów w czasie rzeczywistym. Stale analizuje strumienie z kamer IP, identyfikuje ludzi, samochody, zwierzęta i inne obiekty na miejscu i rejestruje lub ostrzega tylko wtedy, gdy rzeczywiście dzieje się coś znaczącego, a nie na każdym pikselu ruchu.

Ponieważ każda ramka jest przetwarzana na własnym serwerze, nagrania nigdy nie wychodzą z maszyn, nad którymi masz kontrolę, bez subskrypcji w chmurze, bez opłat za kamerę i bez dostawcy decydującego o długości przechowywania nagrań. Frigate działa z dowolną kamerą, która zapewnia strumień RTSP, przechowuje nagrania na lokalnym dysku i integruje się z Asystentem domowym i MQTT w celu automatyzacji.