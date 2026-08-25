Brevo vs. Hostinger Bereik

Op zoek naar een Brevo alternatief? Hostinger Reach is e-mailmarketing gebouwd voor kleine bedrijven en makers. Vergelijk beide tools naast elkaar en vind de eenvoudigere manier om meer klanten te bereiken.
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30 dagen geld-terug-garantie

Waarom zou je Hostinger Reach kiezen?

We hebben Reach gebouwd voor drukke eigenaren van kleine bedrijven, niet voor marketingteams. Geen onhandige setup, geen verspreide menu's, geen leercurve. Maak, verstuur en volg eenvoudig professionele e-mails van het merk.

Lanceer campagnes in enkele minuten

Beschrijf wat u wilt zeggen en Reach stelt de tekst, lay-out en doelgroep voor u op.Bewerk, verzend en zie nooit meer een lege pagina.

Land elke keer in de inbox

Met Hostinger nameservers stelt Reach uw authenticatie in en controleert elke campagne op spamrisico en fouten voordat deze wordt uitgevoerd.

Alles in één dashboard

Voer uw website, domein, zakelijke e-mail en campagnes uit vanuit één Hostinger-account, zonder extra tools om verbinding te maken of te beheren.

Feature vergelijking

Hier is hoe Brevo en Hostinger Reach zich verhouden tot de functies die het belangrijkst zijn voor e-mailmarketing voor kleine bedrijven.
Hostinger Reach
Brevo

Beginner vriendelijke setup

Ja
Meer te leren

Alles in één dashboard

Ja
Nee

CSV-contact importeren

Ja
Ja

AI e-mail opstellen

Ja
Alleen kopiëren

AI-beeldgeneratie

Ja
Nee

Kwaliteitscontrole met één klik

Ja
Nee

E-mailtemplates

Reach bouwt branded e-mails voor u
50 plus sjablonen

Slepen en neerzetten editor

Ja
Ja

Automatische merkstyling

Ja
Ja

AVG-aanmeldformulieren

Ja
Ja

10 plus WordPress formulier plugins

Ja
Beperkt

AI Builder signup sync

Ja
Nee

AI-segmentatie

Ja
Topplan alleen

Automatische e-mailverificatie

Ja
Handmatig instellen

Slimme verzendtijd

Ja
Op hogere plannen

Opschonen van lijst met één klik

Ja
Nee

Real-time analyses

Ja
Ja

ChatGPT en Claude integratie

MCP komt binnenkort
Nee

WhatsApp campagnes

BINNENKORT
Ja

SMS en web push

E-mail gericht
Ja

Transactionele e-mail

Nog niet
Ja

Gebouwd in CRM

Nog niet
Ja

A/B-testen

Nog niet
Ja

Welkomst- en vervolgstromen

Ja
Ja

Winkelwagen en post aankoop e-mails

Ja
Ja
Start gratis

*Datum van vergelijking: August 25, 2026.

Wanneer Brevo misschien beter past
Brevo is een sterke keuze als e-mail deel uitmaakt van een grotere mix met SMS, web push en een CRM. Reach is voor iedereen die e-mail op dezelfde plek wil hebben als de rest van hun bedrijf. Het staat naast je site, domein en winkel op Hostinger, dus alles werkt vanaf dag één samen. En wanneer je een campagne nodig hebt, helpt de AI je er snel een op te stellen, zodat je nooit vastzit aan een blanco pagina.

Gebouwd voor e-mailmarketing voor kleine bedrijven

Vergroot je doelgroep

Importeer contacten via CSV en leg aanmeldingen vast vanuit de WordPress-formulierplug-ins die je al gebruikt, plus je AI Builder-site.Je lijst groeit vanzelf.

Verloren verkopen terughalen

Een winkel verbonden? Stel eenmalig verlaten winkelwagen- en post-aankoope-mails in en Reach stuurt ze automatisch voor je, waardoor je verloren verkopen terugwint.

Volg wat werkt

Volg open sollicitaties, klikken en betrokkenheid in realtime, met duidelijke rapporten die laten zien wat je vervolgens moet sturen en waar je de resultaten kunt verbeteren.

Hoeveel abonnees heb je?

Verstuur campagnes op het juiste moment.
Laat Smart Sending het beste moment kiezen op basis van eerdere openingsgegevens.
Maak in elke inbox een professionele indruk.
Schakel tussen AI-, drag-and-drop- en HTML-editors.
Verbeter elk bericht voordat het wordt verzonden.
Krijg onbeperkt AI-gestuurde onderwerpregels en spamcontroles voordat je iets verzendt.
Weet wat je vervolgens moet versturen.
Ontvang wekelijks campagne-ideeën die zijn afgestemd op jouw niche en seizoen.
Welkomst- en vervolgmails
Verwelkom nieuwe aanmeldingen en begeleid ze gedurende enkele dagen of weken.
Breng winkelend publiek en kopers terug.
Herstel verlaten winkelwagens en neem automatisch contact op met klanten na hun aankoop.

Aantal ontvangers

0-500
Meest populair

24 maanden

3 500 e-mails/mnd
75% korting
5,99
1,49/mnd
Bundelaanbieding
Bouw je website en vergroot je publiek.+ € 3,09/maand. Gratis domein en 2 mailboxen voor 1 jaar.

12 maanden

1,99/mnd

1 maand

5,99/mnd

Facturering om de 2 jaar

Op elk moment opzegbaar

Prijzen zijn exclusief btw.

Weet je niet wat je moet kiezen?Gratis proberen · 100 ontvangers/maand, beperkte toegang tot functies · € 0,99/maand daarna

Start gratis

Facturering om de 2 jaar

Op elk moment opzegbaar

Prijzen zijn exclusief btw.

Sluit je aan bij miljoenen tevreden klanten

“Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles is op één plek.”

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Leonardo Amoyr

Ondernemer & content creator

“Reach heeft echt potentie. Ik kan nieuwsbrieven versturen en een besloten club opbouwen van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het is veel persoonlijker dan sociale media.”

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Kim Keogh Creates

Illustrator / Allround creatieveling

“Ik was al erg tevreden over de hosting van Hostinger, maar Reach heeft me nog meer verrast. De AI bespaart me enorm veel tijd – ik hoef niet meer helemaal opnieuw te beginnen. Het is ook ongelooflijk eenvoudig om mijn doelgroep te segmenteren. Ik kan het van harte aanbevelen.”

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Anthony O Connell

Bedrijfseigenaar

Brevo vs Hostinger Veelgestelde vragen

Ja, als uw focus ligt op e-mail. Reach helpt kleine bedrijven om snel professionele campagnes te maken en te verzenden, zonder een marketingteam. Brevo is de betere keuze als u ook sms, WhatsApp of een ingebouwd CRM nodig hebt.
Exporteer uw contacten uit Brevo als CSV-bestand, importeer ze vervolgens in een paar klikken in Reach en begin meteen met verzenden.
Nee. Bereik beperkt alleen accounts voor spamgedrag, zoals phishing, oplichting, illegale inhoud of gekochte contactenlijsten. Als u mensen e-mailt die ervoor hebben gekozen van u te horen, is uw account veilig en is er 24/7 live chatondersteuning wanneer u dat nodig hebt.
Ja. Bereik omvat welkomst- en follow-upstromen, plus verlaten winkelwagen en post-aankoop e-mails voor winkels op WooCommerce en Hostinger eCommerce.
U kunt beginnen met een gratis proefversie. Reach werkt het beste binnen het Hostinger-ecosysteem. Sommige functies, zoals automatische e-mailverificatie, hebben uw domein nodig om Hostinger-naamservers te kunnen gebruiken.

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