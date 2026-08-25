Brevo vs. Hostinger Bereik
30 dagen geld-terug-garantie
Waarom zou je Hostinger Reach kiezen?
Lanceer campagnes in enkele minuten
Land elke keer in de inbox
Alles in één dashboard
Feature vergelijking
*Datum van vergelijking: August 25, 2026.
Gebouwd voor e-mailmarketing voor kleine bedrijven
Vergroot je doelgroep
Verloren verkopen terughalen
Volg wat werkt
Hoeveel abonnees heb je?
Aantal ontvangers
24 maanden
12 maanden
1 maand
Facturering om de 2 jaar
Op elk moment opzegbaar
Prijzen zijn exclusief btw.
Facturering om de 2 jaar
Op elk moment opzegbaar
Prijzen zijn exclusief btw.
Sluit je aan bij miljoenen tevreden klanten
“Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles is op één plek.”
“Reach heeft echt potentie. Ik kan nieuwsbrieven versturen en een besloten club opbouwen van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het is veel persoonlijker dan sociale media.”
“Ik was al erg tevreden over de hosting van Hostinger, maar Reach heeft me nog meer verrast. De AI bespaart me enorm veel tijd – ik hoef niet meer helemaal opnieuw te beginnen. Het is ook ongelooflijk eenvoudig om mijn doelgroep te segmenteren. Ik kan het van harte aanbevelen.”