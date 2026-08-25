ActiveCampaign vs. Hostinger Bereik

Beslissen tussen ActiveCampaign en Hostinger Reach? ActiveCampaign is krachtig, maar gebouwd voor marketingteams. Reach houdt e-mail eenvoudig voor kleine bedrijven zoals het uwe. Vergelijk de twee hieronder.
Zie vergelijkingStart gratis

30 dagen geld-terug-garantie

Bereik is eenvoudig uit te voeren, eerlijk te betalen, gemakkelijk te beginnen

Geen leercurve

Reach is gemaakt voor ondernemers, niet voor marketingteams. Geen doolhof van automatisering om onder de knie te krijgen. Begin binnen enkele minuten met verzenden.

Betalen voor wie je e-mailt

Sla zoveel contacten op als u wilt. Uw Reach-plan volgt de mensen die u bereikt. Een grotere lijst is dus geen verrassingsrekening.

Begin vrij, groei als je klaar bent

Probeer Hostinger Reach een jaar lang gratis. Stap alleen over op een betaald abonnement als je publiek dat doet.

Feature vergelijking

Hier ziet u hoe ActiveCampaign en Hostinger Reach zich verhouden tot de functies die het belangrijkst zijn voor e-mailmarketing voor kleine bedrijven.
Hostinger Reach
ActiveCampaign

Beginner vriendelijke setup

Ja
Steile leercurve

Gratis beginnen

1 JAAR GRATIS
14 dagen proefperiode

Alles in één dashboard

Ja
Nee

CSV-contact importeren

Ja
Ja

Betaal per ontvanger, niet per contact

Ja
Nee

AI e-mail opstellen

Ja
Ja, op alle plannen

Kwaliteitscontrole met één klik

Ja
Nee

E-mailtemplates

Reach bouwt branded e-mails voor u
150 plus sjablonen

Slepen en neerzetten editor

Ja
Ja

Automatische merkstyling

Ja
Ja

AVG-aanmeldformulieren

Ja
Ja

10 plus WordPress formulier plugins

Ja
Beperkt

AI Builder signup sync

Ja
Nee

AI-segmentatie

Ja
AI voorgesteld of handmatige regels

Automatische e-mailverificatie

Ja
Handmatig instellen

Slimme verzendtijd

Ja
Op hogere plannen

Opschonen van lijst met één klik

Ja
Handmatig

Real-time analyses

Ja
Ja

SMS campagnes

E-mail gericht
Voeg toe, Plus-abonnement

WhatsApp campagnes

BINNENKORT
Afzonderlijk betaald plan

Transactionele e-mail

Nog niet
Via Poststempel toevoegen op

ChatGPT en Claude integratie

MCP komt binnenkort
Nee

Welkomst- en vervolgstromen

Ja
Ja

Winkelwagen en post aankoop e-mails

Ja
Ja

Geavanceerde automatisering

Basic
Ja

Gebouwd in CRM

Nog niet
Ja

Lead scoring

Nog niet
CRM add on vereist

A/B-testen

Nog niet
Ja
Start gratis

*Datum van vergelijking: August 25, 2026.

Wanneer ActiveCampaign misschien beter past
Geavanceerde automatisering, een ingebouwde CRM, lead scoring of SMS nodig? ActiveCampaign gaat dieper, maar verwacht een leercurve en stijgende kosten. Als u eenvoudige, snelle e-mail wilt, is Reach de sterkere keuze.

Gebouwd voor e-mailmarketing voor kleine bedrijven

Vergroot je doelgroep

Importeer contacten via CSV en leg aanmeldingen vast vanuit de WordPress-formulierplug-ins die je al gebruikt, plus je AI Builder-site.Je lijst groeit vanzelf.

Verloren verkopen terughalen

Een winkel verbonden? Stel eenmalig verlaten winkelwagen- en post-aankoope-mails in en Reach stuurt ze automatisch voor je, waardoor je verloren verkopen terugwint.

Volg wat werkt

Volg open sollicitaties, klikken en betrokkenheid in realtime, met duidelijke rapporten die laten zien wat je vervolgens moet sturen en waar je de resultaten kunt verbeteren.

Hoeveel abonnees heb je?

Verstuur campagnes op het juiste moment.
Laat Smart Sending het beste moment kiezen op basis van eerdere openingsgegevens.
Maak in elke inbox een professionele indruk.
Schakel tussen AI-, drag-and-drop- en HTML-editors.
Verbeter elk bericht voordat het wordt verzonden.
Krijg onbeperkt AI-gestuurde onderwerpregels en spamcontroles voordat je iets verzendt.
Weet wat je vervolgens moet versturen.
Ontvang wekelijks campagne-ideeën die zijn afgestemd op jouw niche en seizoen.
Welkomst- en vervolgmails
Verwelkom nieuwe aanmeldingen en begeleid ze gedurende enkele dagen of weken.
Breng winkelend publiek en kopers terug.
Herstel verlaten winkelwagens en neem automatisch contact op met klanten na hun aankoop.

Aantal ontvangers

0-500
Meest populair

24 maanden

3 500 e-mails/mnd
75% korting
5,99
1,49/mnd
Bundelaanbieding
Bouw je website en vergroot je publiek.+ € 3,09/maand. Gratis domein en 2 mailboxen voor 1 jaar.

12 maanden

1,99/mnd

1 maand

5,99/mnd

Facturering om de 2 jaar

Op elk moment opzegbaar

Prijzen zijn exclusief btw.

Weet je niet wat je moet kiezen?Gratis proberen · 100 ontvangers/maand, beperkte toegang tot functies · € 0,99/maand daarna

Start gratis

Facturering om de 2 jaar

Op elk moment opzegbaar

Prijzen zijn exclusief btw.

Sluit je aan bij miljoenen tevreden klanten

“Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles is op één plek.”

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Leonardo Amoyr

Ondernemer & content creator

“Reach heeft echt potentie. Ik kan nieuwsbrieven versturen en een besloten club opbouwen van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het is veel persoonlijker dan sociale media.”

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Kim Keogh Creates

Illustrator / Allround creatieveling

“Ik was al erg tevreden over de hosting van Hostinger, maar Reach heeft me nog meer verrast. De AI bespaart me enorm veel tijd – ik hoef niet meer helemaal opnieuw te beginnen. Het is ook ongelooflijk eenvoudig om mijn doelgroep te segmenteren. Ik kan het van harte aanbevelen.”

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Anthony O Connell

Bedrijfseigenaar

ActiveCampaign vs Hostinger Veelgestelde vragen

Ja, als u eenvoudige, snelle e-mail wilt zonder een steile leercurve. Reach helpt u bij het maken en verzenden van professionele campagnes in enkele minuten. ActiveCampaign past beter als u geavanceerde automatisering, een ingebouwde CRM of lead scoring nodig hebt.
Ja. Reach is gebouwd voor beginners en zorgt ervoor dat u binnen enkele minuten kunt verzenden. ActiveCampaign is krachtig, maar de automatiseringsbouwer heeft een steilere leercurve waar veel gebruikers weken over doen om deze onder de knie te krijgen.
Bereik kosten door het aantal mensen dat u elke maand e-mailt, niet door elk contact dat u opslaat. Uw lijst kan groeien zonder een verrassingssprong in de prijs, en er zijn geen add-ons om achteraan te gaan.
Exporteer uw contactpersonen uit ActiveCampaign als CSV-bestand, importeer ze vervolgens in een paar klikken in Reach en begin meteen met verzenden.
Ja. Bereik omvat welkomst- en follow-upstromen, plus verlaten winkelwagen- en post-aankoope-mails voor winkels op WooCommerce en Hostinger eCommerce. Voor geavanceerde vertakkingsworkflows en een CRM gaat ActiveCampaign dieper.
U kunt beginnen met een gratis proefversie. Reach werkt het beste binnen het Hostinger-ecosysteem. Sommige functies, zoals automatische e-mailverificatie, hebben uw domein nodig om Hostinger-naamservers te kunnen gebruiken.

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