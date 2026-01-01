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Marketing app templates

Whether you need to organize your own content strategy or build marketing tools for clients, start with customizable templates – and streamline your workflow.
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Content calendar

Content calendar

Preguntas frecuentes: plantillas de Hostinger

Las plantillas de apps de marketing son diseños de apps web prediseñados pensados para crear herramientas que ayudan a planificar, crear y gestionar actividades de marketing: desde programadores de redes sociales y calendarios de contenidos hasta generadores de UTM y creadores de entradas de blog.

Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA (sin necesidad de cuentas de terceros ni de configuración técnica) para crear tus propias herramientas de marketing.

Las plantillas de apps de marketing se pueden usar para crear programadores de redes sociales, calendarios de contenido, herramientas para enlaces UTM, entradas de blog, textos para anuncios, secuencias de emails y mucho más. Son ideales para gestionar tus propias actividades de marketing o para crear herramientas de marketing que puedas ofrecer a tus clientes.

No necesitas conocimientos de programación. Con el Creador con IA de Hostinger, puedes personalizar plantillas pidiendo los cambios que deseas. La IA generará y actualizará tu app web según tus indicaciones.

Puedes crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en pocas horas, según el nivel de personalización que necesites. La plantilla te da la estructura inicial y la IA te ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.

Las herramientas de marketing son especialmente útiles para empresas y freelancers que necesitan optimizar su flujo de trabajo. Úsalas en tus propias actividades de marketing y reduce costes en herramientas externas, o convierte tu app en un servicio de pago para tus clientes y suma una nueva fuente de ingresos a tu negocio.

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Crea páginas web y apps totalmente funcionales solo chateando con la IA.

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