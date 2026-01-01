Con IA, puedes crear una app en minutos

Crea y lanza apps web interactivas usando solo tus palabras con un creador de aplicaciones sin código con IA.
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Con IA, puedes crear una app en minutos

Cómo crear una app con IA

01

Define tu idea y funciones clave

Empieza identificando los problemas clave que tu app web va a solucionar y define las funciones que necesitará.
02

Describe tu idea o elige una plantilla

Tan solo cuéntale tu idea a la IA usando lenguaje natural y mira cómo cobra vida, o elige una plantilla para empezar aún más rápido.
03

Edita, prueba y publica

Configura tu aplicación, realiza pruebas y, cuando esté lista, publícala en línea. Con AI Builder, puedes hacerlo con un solo clic.
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¿Necesitas ideas para apps web sin código?

Explore ejemplos reales de aplicaciones web que puede desarrollar con Hostinger, desde sitios web personales hasta herramientas empresariales, todo impulsado por la IA y hecho realidad con simples indicaciones.
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App web CRM

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Ayuda a los usuarios a crear currículums que destaquen, con pasos guiados y sugerencias de contenido gracias a la IA.Empieza a crear
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Construya más rápido, inteligente y fácil con Hostinger sin código AI app builder

Creador de apps web con AI todo en uno

Desde el código y el diseño hasta el contenido y el SEO: deje que Hostinger AI Builder se encargue de todo.Conecte Stripe y el backend integrado para lanzar aplicaciones web reales y operativas.

Velocidad sin complicaciones

Solo describe tu idea y deja que la IA la haga realidad, de forma rápida y lista para publicarse. Funciona en más de 80 idiomas para que puedes crear con tus propias palabras.

Publica rápido, crece más rápido

Publica con un solo clic: hosting seguro y rápido, dominio personalizado, email profesional y mucho más, todo en un solo lugar. Sin necesidad de soluciones de terceros.

Impulsado con tecnología de punta

AI Builder se ejecuta en LLM de confianza y herramientas de vanguardia para ofrecer código, copia y diseño de alta calidad para sus ideas de aplicaciones web más audaces.

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Guía de primeros pasos

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Mejora tus prompts

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Errores comunes que debes evitar

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Preguntas frecuentes: creador de aplicaciones con IA

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre la creación de apps web.

Un creador de aplicaciones con IA es una herramienta que te permite crear apps o sitios web usando inteligencia artificial en lugar de la programación tradicional. Describes lo que quieres crear y la IA genera la estructura, la lógica y la interfaz de la app por ti, lo que hace que la creación de apps sea accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.

Sí. No necesitas experiencia en codificación para construir una aplicación web. Si bien el desarrollo tradicional requiere aprender lenguajes como HTML, CSS o JavaScript —y frameworks como Node.js o Django—, las herramientas sin código y de IA como Hostinger AI Builder te permiten describir tu idea con tus propias palabras y generar una aplicación web que funcione al instante —sin escribir código.

Más información en nuestra guía sobre cómo hacer una aplicación web.

Sí. Es ideal para startups, fundadores y equipos que quieren validar ideas rápidamente. Puedes crear e iterar en una app web sin contratar desarrolladores, lo que facilita probar MVP y recibir feedback cuanto antes.

Los costos de desarrollo de aplicaciones web pueden variar ampliamente. Construir una aplicación usted mismo puede ser asequible pero requiere tiempo y habilidades técnicas, mientras que contratar un equipo de desarrollo puede costar miles de dólares.

Usar una plataforma sin código como Hostinger AI Builder es una opción accesible y económica. Los planes son asequibles, comenzando desde MXN 36.99/mes. Le permiten desarrollar y lanzar aplicaciones sin una fuerte inversión inicial.

Para un desglose detallado, vea cuánto cuesta una aplicación web.

Puedes pasar de la idea a la aplicación en minutos. Una vez que describes tu idea, la IA crea una app web totalmente funcional casi al instante. A partir de ahí, puedes perfeccionar las funcionalidades, ajustar los diseños y probar tu app antes del lanzamiento.

Para la codificación, necesitará un editor de código (como Visual Studio Code), control de versiones (como GitHub) y herramientas de implementación. Con un creador de aplicaciones sin código como Hostinger AI Builder, solo necesita una plataforma: se encarga de la creación, el alojamiento y la implementación de aplicaciones en un flujo continuo.

Puede crear una amplia gama de aplicaciones web, incluidas herramientas internas, paneles de control, MVP, aplicaciones empresariales, sistemas de reservas, SaaS y aplicaciones web interactivas.

El creador de aplicaciones Hoster AI está diseñado para el desarrollo de aplicaciones basadas en web, no para aplicaciones móviles nativas.

Antes de entrar en funcionamiento, puede previsualizar y probar su aplicación web para asegurarse de que todo funciona como se esperaba. Con Hostinger AI Builder, puede probar su aplicación en un entorno sandbox y solucionar problemas rápidamente pidiendo a la IA que realice ajustes, sin necesidad de codificación ni depuración manual.

Una vez que todo se vea bien, publique su aplicación web en línea al instante con un clic. El hosting está integrado, por lo que no hay configuración de implementación que administrar.

Para obtener más detalles, explore nuestra guía de pruebas de aplicaciones web .

Sí, puede seguir editando su aplicación web o sitio web después de que la IA la haya generado. Si desea editar solo texto y código, no se requieren créditos de mensaje, y puede hacerlo directamente.

También puede usar Hostinger AI Builder para realizar cambios y generar versiones completamente nuevas de su aplicación o sitio, siempre que tenga suficientes créditos de mensaje. Simplemente describa qué cambios le gustaría realizar en un mensaje a nuestro creador de aplicaciones web de IA.

La seguridad de las aplicaciones web incluye la configuración de un certificado SSL, la administración de permisos, la protección de los datos de los usuarios y la monitorización de amenazas. Hostinger AI Builder se encarga de las medidas de seguridad esenciales de forma predeterminada, pero puede leer más sobre mejores prácticas de seguridad de las aplicaciones web.

Mantener una aplicación web significa mantenerla actualizada, segura y funcionando sin problemas. Esto incluye corregir errores, actualizar componentes de software y mejorar las características con el tiempo. Herramientas como Hostinger AI Builder simplifican el mantenimiento al agrupar actualizaciones y alojamiento en una plataforma..

Hay muchas formas de ganar dinero con una aplicación web. Puedes cobrar a los usuarios directamente mediante suscripciones o compras únicas, poner anuncios, ofrecer funciones premium (modelo freemium) o vender acceso a herramientas o contenido especializados. Hostinger Horizons se integra con sistemas de pago, lo que facilita la configuración de funcionalidades o servicios de pago.

Para inspirarte, echa un vistazo a los consejos sobre cómo monetizar una app web.

Los sitios web muestran contenido estático o semidinámico, mientras que las apps web te ofrecen funciones más interactivas como cuentas de usuarios o actualizaciones en tiempo real.

Descubre más en nuestra guía comparativa sobre la comparación entre app web y sitio web.

Las apps web funcionan desde el navegador y son más fáciles de actualizar e implementar, mientras que las apps móviles se descargan en los dispositivos y pueden ofrecer una mejor integración.

Consulta nuestra comparativa entre apps web y móviles aquí app web frente a app móvil para entender mejor las ventajas de cada una.

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