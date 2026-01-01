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Vende productos digitales
Impulsa tu éxito
Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración sencilla para herramientas de marketing y pago: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.
Sin comisiones por transacción
Quédate con tus ganancias. Acepta más de 100 métodos de pago sin cargos adicionales.
Entrega automática por email
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Sitio web para miembros
Chatbot de IA
Herramienta de gestión de inventario
Sistema de seguimiento de pedido
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Cómo empezar a vender online con IA
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Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Recientemente tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta @Hostinger AI Builder y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger AI Builder puede ser la herramienta de código de vibraciones más eficiente para crear aplicaciones de millones de dólares.
Hostinger AI Builder es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de entrar.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder realmente es un cambio de juego en comparación con todo lo demás.Fue tan fácil configurar un subdominio para mi blog en mi aplicación web – dije: '¡Wow!'
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
¡Probé Hostinger AI Builder y es un cambio de juego! Este creador de aplicaciones de IA sin código crea sitios web y aplicaciones elegantes en minutos: diseños, códigos y escrituras para ti. Vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Con Hostinger AI Builder puedes crear cosas muy bonitas, pero no es como un creador de sitios web típico, es más.
Preguntas frecuentes de la tienda online
¿Qué es el ecommerce AI Builder?
AI Builder ecommerce está diseñado para hacer que la venta en línea sea accesible a todo el mundo. AI Builder AI construye su tienda o aplicación web de comercio electrónico personalizada a través de una interfaz de chat simple, mientras que la solución nativa de comercio electrónico de Hostinger se encarga de los productos, pagos, pedidos y envíos – todos trabajando juntos fuera de la caja.
Sin codificación, sin configuración técnica, sin herramientas separadas para hacer malabares. Todo lo que necesita para vender en línea, listo cuando lo esté.
¿Qué puedo vender?
Puedes vender productos físicos y digitales, tarjetas de regalo e imprimir productos bajo demanda.
Las suscripciones y citas aún no son compatibles, pero aún puedes ofrecerlas usando herramientas de terceros:
- Para comenzar a vender suscripciones, recomendamos usar Stripe. Simplemente pide a AI Builder que te ayude a conectarlo con tu proyecto.
- Para las citas, herramientas como Calendly funcionan genial. También puedes preguntarle a AI Builder cómo agregarlo a tu sitio.
¿Qué métodos de pago hay disponibles?
Elige entre más de 100 métodos de pago, como tarjetas, PayPal, Google Pay, Apple Pay y otros. Los métodos de pago disponibles para tu tienda dependen del país donde vendas, tu ubicación, la moneda y el tipo de clientes a los que vendas.
¿Qué métodos de envío están disponibles?
Una vez que conectes una tienda online, puedes definir tus zonas de envío con hasta 25 opciones de entrega y configurar reglas de envío personalizadas según el importe del pedido o el peso de los productos.
¿Cómo puedo conectar una tienda online a mi proyecto?
Solo se necesitan dos pasos para poner en marcha tu tienda:
- Haz clic en 'Integraciones' en la esquina superior derecha de tu proyecto AI Builder, luego selecciona y conecta la tienda online. AI Builder lo configura por ti en instantes.
- Una vez conectado, ve a 'Integraciones' → 'Tienda online' para acceder a todos los ajustes de tu tienda.
Revisa nuestra guia paso a paso para obtener más instrucciones.
¿Cómo edito mi tienda online?
Puedes gestionar tu tienda en cualquier momento haciendo clic en 'Integraciones' → 'Tienda online'.
Una vez conectada, verás enlaces que te llevarán al gestor de tienda integrado. Desde allí, puedes gestionar productos, pagos y mucho más sin necesidad de usar prompts.
Si quieres editar el aspecto de tu tienda online, como el diseño de la lista de productos, solo tienes que pedirle a la IA en el chat que haga los cambios.
¿Puedo construir algo más que una tienda online con AI Builder?
Sí – y aquí es donde AI Builder realmente destaca. Desde una simple tienda en línea hasta una aplicación de comercio electrónico totalmente personalizada, AI Builder le permite construir cualquier experiencia de comercio electrónico que pueda imaginar – incluyendo herramientas personalizadas adaptadas a sus necesidades de negocio exactas. Seguidores de inventario, sistemas de gestión de pedidos, paneles de ventas – solo describa lo que necesita y AI Builder lo construye para usted.
¿Necesito saber de código para crear una app o tienda de ecommerce?
Ninguno en absoluto. AI Builder se construye en torno a vibe coding – solo tienes que describir lo que quieres construir y la IA se encarga del resto. Ya sea que estés lanzando un escaparate o construyendo una herramienta de comercio electrónico personalizada, todo lo que se necesita es un prompt.
Si tu objetivo es lanzar una tienda online, puedes construir un sitio web inicial desde un solo prompt, luego conectar la integración de tienda online incorporada y añadir tus productos – todo sin escribir una sola línea de código.
¿El vibe coding es para mí?
Si alguna vez has tenido una idea para una tienda en línea o una herramienta de comercio electrónico personalizada pero no sabías por dónde empezar – la codificación de vibras es para ti. En lugar de escribir código, simplemente describe lo que quieres construir en lenguaje sencillo y la IA lo da vida, paso a paso.
La mejor manera de averiguarlo es probarlo tú mismo. AI Builder viene con un prueba gratuita incluyendo 5 indicaciones – suficiente para codificar por vibras una tienda en línea inicial o aplicación de comercio electrónico personalizada y ver exactamente lo que puede hacer antes de comprometerse a nada. No se requiere tarjeta de crédito.
¿Cuál es la diferencia entre AI Builder y Hostinger Website Builder para comercio electrónico?
Hostinger ofrece dos formas de construir un sitio web de comercio electrónico – con plataforma de codificación de vibraciones AI Builder y el creador de sitios web drag-and-drop de Hostinger – y la diferencia ya está en el nombre.
Hostinger Website Builder te permite partir de una plantilla o generar un sitio web de comercio electrónico a partir de una descripción, luego personalizarlo arrastrando y soltando elementos pre-construidos. Es un gran ajuste para cualquiera que necesite una tienda online limpia y simple en funcionamiento rápidamente.
Horizons adopta un enfoque conversacional – chateas con IA y aplica cambios en tiempo real, lo que te da mucha más libertad de personalización. También te permite construir proyectos más avanzados, como mercados o tiendas online más complejas con inicios de sesión de usuarios, gracias a su backend integrado. Y para aquellos que lo deseen, el acceso completo al código también está disponible.
Ambas herramientas están impulsadas por la solución de comercio electrónico nativa de Hostinger y están construidas para personas sin conocimientos técnicos – la diferencia se reduce a cómo te gusta construir y cuánta flexibilidad necesitas.