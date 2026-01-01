Comparte Hostinger AI Builder y gana hasta 150 USD

Gana el 20% de la cantidad que tu amigo paga por su primer plan Hostinger AI Builder (hasta 150 USD).Además, tu amigo obtiene un 20% de descuento extra.
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Cómo funciona

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Comparte tu enlace de referencia

Copia tu enlace personalizado directamente desde el panel de Hostinger AI Builder o referidos y compártelo con tus amigos.
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Espera a que mejore

Obtenga recompensas cuando sus amigos compren su primer plan Hostinger AI Builder y usen los servicios durante más de 45 días.
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Obtén tu pago

Tus ganancias se te envían a través de PayPal, transferencia bancaria o saldo de Hostinger.

Ayuda a otros a empezar a crear con IA y obtén recompensas

Usa tu enlace de referencia en cualquier lugar

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  • Envíalo directamente a un amigo que esté iniciando un proyecto
  • Añádelo a tu contenido o biografías sociales
  • Déjalo en tus comunidades o chats grupales
Tu recompensa es un 20% de comisión

Tu recompensa es un 20% de comisión

Gana recompensas cuando tus amigos compren su primer plan Hostinger AI Builder y lo usen durante más de 45 días.

Preguntas frecuentes sobre el programa Hostinger AI Builder

Puede encontrar su enlace de referencia de una de las siguientes maneras:

  • Desde el panel de referencias
  • Desde la plataforma Hostinger AI Builder —solo haga clic en el icono del menú en la esquina superior izquierda y elija “Referir”

No hay límite en la cantidad de personas que puedes referir a través del programa de referidos de Hostinger. Comparte tu enlace y promociona Hostinger AI Builder entre tantos amigos como quieras.

Como el número de referidos es ilimitado, tus ganancias también lo son. Ganarás el 20% de cada venta elegible y tú decides cuántas ventas realices.

Obtienen un 20% de descuento adicional por su primer plan Hostinger AI Builder.

En Hostinger ofrecemos una garantía de reembolso de 30 días. Esto significa que los nuevos usuarios tienen hasta 30 días después de la compra para solicitar un reembolso total.

Además, se necesitan 15 días extra para trámites de contabilidad y administración.

Puedes elegir Paypal o transferencia bancaria desde tu panel de referidos.

PayPal envía fondos diariamente a los usuarios que hayan alcanzado el mínimo de 50 dólares. Sin embargo, debido a la automatización, es posible que recibas tu pago al día siguiente.

Para una transferencia bancaria, tienes que acumular un mínimo de 200 dólares. Luego tienes que esperar hasta el último jueves del mes, que es cuando se procesan todas las transferencias. Si cumples los requisitos para recibir una recompensa después de ese día, se procesará al mes siguiente.

Según las políticas de tu banco, las transferencias bancarias pueden tener comisiones extra y diferencias en el tipo de cambio, lo que podría reducir el importe de la recompensa. Para evitar estos cargos, te recomendamos usar PayPal.

En el panel de referidos encontrarás la sección Mis ganancias. Allí puedes hacer seguimiento de tus referidos y ver las comisiones pagadas y pendientes.

Referir y ganar

Gana el 20% de la cantidad que tu amigo paga por su primer plan Hostinger AI Builder (hasta 150 USD).

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