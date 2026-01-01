¿Viste un sitio web o app que te encantó? ¿Tal vez tienes un boceto propio? Sube cualquier referencia visual a Horizons y la IA la convertirá en una web o app funcional en cuestión de segundos.

Una vez creada podrás actualizar el texto, los colores y las funciones con comandos sencillos, sin necesidad de conocimientos técnicos.