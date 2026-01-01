Crea herramientas de IA a tu medida, sin configurar nada y sin complicarte

Con la IA ya incorporada en AI Builder, puede crear sus propias herramientas de IA, para usar, vender o compartir.
Empezar gratis

Planes de pago desde solo MXN 36.99/mes

Crea herramientas de IA a tu medida, sin configurar nada y sin complicarte

Proyectos que se convierten en herramientas

Crea tus propias herramientas, ahorra en suscripciones o convierte una idea en algo útil para tus usuarios. Aquí tienes algunas ideas para empezar.
Herramientas de texto

Herramientas de texto

Crea apps que lean, escriban y respondan, desde chatbots que resuelven las dudas de tus clientes las 24 horas hasta asistentes que ayudan a redactar cartas de presentación, planificar viajes o encontrar las mejores recetas.Empezar a crear
Crea apps visuales con IA para que tus usuarios transformen fotos en ilustraciones, diseñen avatares, visualicen reformas o creen mockups de productos sin saber de diseño.Empezar a crear
Crea herramientas que ahorren tiempo a tus usuarios. Un formulario de captación de leads, revisores de CV, planificadores de presupuestos o rutinas de ejercicio. Apps prácticas que aportan valor real.Empezar a crear
Crea herramientas que la gente quiera compartir, desde tests de personalidad y lecturas de tarot con IA hasta buscadores de parecidos con famosos y generadores de cuentos para dormir.Empezar a crear

Todo lo que necesitas para crear herramientas con IA

Con IA incluida

Sin servicios externos ni facturación aparte, la IA está integrada en Horizons. Solo tienes que abrir tu proyecto y usarlo.

Crea chateando, sin programar

Describe lo que quieres en un lenguaje sencillo y AI Builder lo construye para ti, sin código, sin configuración técnica, solo tu idea y una conversación.

El límite lo pones tú, no la tecnología

Chatbots, asistentes personales de IA, generadores de imágenes, herramientas de escritura, motores de recomendación – lo que puedas imaginar, AI Builder tiene la IA para impulsarlo.

Compártelo y gana comisiones

Comparte tu proyecto como plantilla y gana una comisión del 20% cada vez que alguien lo use para iniciar su propia aplicación y compre su primer plan de AI Builder.

Cómo funciona

01

Abra su proyecto AI Builder

Inicie sesión en AI Builder y comience un nuevo proyecto, o elija una de nuestras plantillas preparadas para AI para empezar.
02

Crea, personaliza y prueba

Describe lo que quieres que haga tu aplicación, edítala hasta que esté exactamente bien y pruébala en vivo, todo sin salir de AI Builder.
03

Publica y comparte

Cuando termines, solo tienes que publicar. Tu herramienta con IA estará activa y lista para tus usuarios, y podrás consultar el consumo de créditos desde el panel cuando quieras.

Elige una plantilla y hazla tuya.

Elige una plantilla diseñada profesionalmente, personalízala con IA o ediciones visuales y publica tu web más rápido.
Todas las plantillas
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recientemente tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta @Hostinger AI Builder y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder puede ser la herramienta de código de vibraciones más eficiente para crear aplicaciones de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger AI Builder es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger AI Builder realmente es un cambio de juego en comparación con todo lo demás.Fue tan fácil configurar un subdominio para mi blog en mi aplicación web – dije: '¡Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

¡Probé Hostinger AI Builder y es un cambio de juego! Este creador de aplicaciones de IA sin código crea sitios web y aplicaciones elegantes en minutos: diseños, códigos y escrituras para ti. Vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Con Hostinger AI Builder puedes crear cosas muy bonitas, pero no es como un creador de sitios web típico, es más.

¿Todo listo para crear tu primera herramienta con IA?

Empezar gratis

No necesitas tarjeta de crédito.

Preguntas frecuentes: creación de herramientas de IA personalizadas

Estas son las respuestas a algunas de las preguntas más comunes que recibimos sobre la creación de herramientas impulsadas por IA con AI Builder.

Abre tu proyecto en Horizons y empieza a chatear. Cuéntale qué quieres crear con palabras simples y la IA de Horizons se encargará del resto. Tu proyecto ya incluye una integración fluida con IA generativa, así que no necesitas cuentas de terceros, elegir modelos ni pagar por separado. Puedes usar prompts para personalizar lo que quieras y editar textos o actualizar imágenes manualmente cuando quieras, sin gastar créditos. Cuando esté listo, haz clic en Publicar, el hosting y el dominio ya están incluidos en tu plan.

Conoce más en nuestro resumen de la IA integrada de Horizons.

Las características de Horizontes AI están diseñadas para cualquier persona con una idea – no se necesita experiencia en codificación. Ya sea que sea un propietario de una pequeña empresa que desea construir herramientas de IA personalizadas en lugar de pagar por soluciones de terceros, un creador que busca monetizar a su audiencia con una aplicación impulsada por IA, o un experto – como un entrenador físico o nutricionista – que desea empaquetar sus conocimientos en una herramienta que puedan vender a los clientes, AI Builder lo hace posible.

Si puede describir lo que desea construir, puede construirlo. Y si busca inspiración o simplemente quiere una ventaja, navegue por nuestras plantillas prediseñadas para encontrar una que se ajuste a su idea.

Horizons permite generar y analizar texto, además de generar y analizar imágenes (PNG, WebP, JPEG). Puedes usar estas funciones para crear tus propios chatbots con IA, asistentes con IA, herramientas de escritura, convertidores de imágenes, motores de recomendación y mucho más.

Puedes empezar con AI Builder gratis. Tu plan incluye créditos de IA para empezar a construir y experimentar de inmediato. Una vez que hayas usado tus créditos gratis, puedes recargar en cualquier momento para seguir construyendo y para alimentar las características de IA dentro de tu app o sitio web publicado. Sin cargos sorpresa, sin cargos ocultos – siempre tienes el control de lo que gastas.

Los créditos de IA sirven para crear tu web o app (1 mensaje = 1 crédito) y para usar las funciones de IA dentro de tu proyecto publicado. En este segundo caso, usamos créditos fraccionados, por lo que tus créditos rinden más y solo se consumen cuando los usuarios interactúan con tu herramienta de IA.

Sí. En el panel de uso de créditos de IA puedes ver un desglose de los créditos usados para crear y editar tu proyecto, así como los créditos consumidos por las funciones de IA de tu app. Así sabes en todo momento en qué se están usando tus créditos.

Para nada. AI Builder está diseñado para todos – desde fabricantes no técnicos hasta desarrolladores experimentados. Si puede describir lo que desea construir, AI Builder puede ayudarle a construirlo.

Sí – si previamente has construido un proyecto con AI App Builder o has codificado por vibras un sitio web con AI Builder, la función de IA integrada ya está incluida en tu plan sin costo adicional. Solo tienes que abrir un proyecto existente o comenzar uno nuevo, recargar tus créditos de IA, y ya estás listo.

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.