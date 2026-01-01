Crea herramientas de IA a tu medida, sin configurar nada y sin complicarte
Proyectos que se convierten en herramientas
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Todo lo que necesitas para crear herramientas con IA
Con IA incluida
Crea chateando, sin programar
El límite lo pones tú, no la tecnología
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Cómo funciona
Abra su proyecto AI Builder
Crea, personaliza y prueba
Publica y comparte
Elige una plantilla y hazla tuya.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Recientemente tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta @Hostinger AI Builder y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger AI Builder puede ser la herramienta de código de vibraciones más eficiente para crear aplicaciones de millones de dólares.
Hostinger AI Builder es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de entrar.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder realmente es un cambio de juego en comparación con todo lo demás.Fue tan fácil configurar un subdominio para mi blog en mi aplicación web – dije: '¡Wow!'
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
¡Probé Hostinger AI Builder y es un cambio de juego! Este creador de aplicaciones de IA sin código crea sitios web y aplicaciones elegantes en minutos: diseños, códigos y escrituras para ti. Vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Con Hostinger AI Builder puedes crear cosas muy bonitas, pero no es como un creador de sitios web típico, es más.
Preguntas frecuentes: creación de herramientas de IA personalizadas
¿Cómo puedo crear mis propias herramientas de IA?
Abre tu proyecto en Horizons y empieza a chatear. Cuéntale qué quieres crear con palabras simples y la IA de Horizons se encargará del resto. Tu proyecto ya incluye una integración fluida con IA generativa, así que no necesitas cuentas de terceros, elegir modelos ni pagar por separado. Puedes usar prompts para personalizar lo que quieras y editar textos o actualizar imágenes manualmente cuando quieras, sin gastar créditos. Cuando esté listo, haz clic en Publicar, el hosting y el dominio ya están incluidos en tu plan.
Conoce más en nuestro resumen de la IA integrada de Horizons.
¿Quién puede usar AI Builder para crear herramientas de IA personalizadas?
Las características de Horizontes AI están diseñadas para cualquier persona con una idea – no se necesita experiencia en codificación. Ya sea que sea un propietario de una pequeña empresa que desea construir herramientas de IA personalizadas en lugar de pagar por soluciones de terceros, un creador que busca monetizar a su audiencia con una aplicación impulsada por IA, o un experto – como un entrenador físico o nutricionista – que desea empaquetar sus conocimientos en una herramienta que puedan vender a los clientes, AI Builder lo hace posible.
Si puede describir lo que desea construir, puede construirlo. Y si busca inspiración o simplemente quiere una ventaja, navegue por nuestras plantillas prediseñadas para encontrar una que se ajuste a su idea.
¿Qué funciones de IA puedo añadir a mi app?
Horizons permite generar y analizar texto, además de generar y analizar imágenes (PNG, WebP, JPEG). Puedes usar estas funciones para crear tus propios chatbots con IA, asistentes con IA, herramientas de escritura, convertidores de imágenes, motores de recomendación y mucho más.
¿AI Builder es de uso gratuito?
Puedes empezar con AI Builder gratis. Tu plan incluye créditos de IA para empezar a construir y experimentar de inmediato. Una vez que hayas usado tus créditos gratis, puedes recargar en cualquier momento para seguir construyendo y para alimentar las características de IA dentro de tu app o sitio web publicado. Sin cargos sorpresa, sin cargos ocultos – siempre tienes el control de lo que gastas.
¿Cómo funcionan los créditos de IA?
Los créditos de IA sirven para crear tu web o app (1 mensaje = 1 crédito) y para usar las funciones de IA dentro de tu proyecto publicado. En este segundo caso, usamos créditos fraccionados, por lo que tus créditos rinden más y solo se consumen cuando los usuarios interactúan con tu herramienta de IA.
¿Puedo ver cuántos créditos de IA ha utilizado mi app?
Sí. En el panel de uso de créditos de IA puedes ver un desglose de los créditos usados para crear y editar tu proyecto, así como los créditos consumidos por las funciones de IA de tu app. Así sabes en todo momento en qué se están usando tus créditos.
¿Necesito habilidades de codificación para usar AI Builder AI tools builder?
Para nada. AI Builder está diseñado para todos – desde fabricantes no técnicos hasta desarrolladores experimentados. Si puede describir lo que desea construir, AI Builder puede ayudarle a construirlo.
¿Puedo empezar a crear herramientas con IA si ya tengo un plan?
Sí – si previamente has construido un proyecto con AI App Builder o has codificado por vibras un sitio web con AI Builder, la función de IA integrada ya está incluida en tu plan sin costo adicional. Solo tienes que abrir un proyecto existente o comenzar uno nuevo, recargar tus créditos de IA, y ya estás listo.