El desarrollo de MVP tradicional puede costar miles de dólares e implicar semanas de trabajo. Con AI Builder, puede comenzar de forma gratuita – no se requiere tarjeta de crédito. Una vez que esté dentro, obtendrá 5 créditos de IA para comenzar a construir de inmediato.

El uso de crédito depende de la complejidad de cada aviso – ajustes más simples cuestan menos que un crédito, compilaciones más grandes pueden usar más. Sus créditos gratuitos son suficientes para describir su MVP, verlo cobrar vida y obtener una sensación real para AI Builder antes de comprometerse a nada. Cuando esté listo para publicar, simplemente cambie a uno de nuestros planes de pago. Hosting, dominio y optimización SEO están todos incluidos – simplemente pulse publicar y su MVP se pone en marcha.

¿Se queda sin créditos? Puede recargar en cualquier momento y realizar un seguimiento de su uso desde el panel.