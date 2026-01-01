Desarrollo de MVP simplificado con IA

Convierte tu idea en un producto funcional y listo para compartir en minutos chateando con la IA. No necesitas programar ni contratar desarrolladores.
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Desarrollo de MVP simplificado con IA

Crea, prueba y escala. Sin riesgo.

Todo lo que necesitas para validar tu idea, llegar rápidamente al mercado y escalar con confianza.

De la idea al MVP funcional en minutos

No todas las grandes ideas se pueden monetizar, pero no lo sabrás hasta que pruebes. Convierte tu idea en un MVP funcional en minutos tan solo chateando con la IA. No necesitas programar ni contratar desarrolladores.
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Publica rápido y crece aún más rápido

Publica tu web con un solo clic: hosting, email profesional y dominio incluidos. Sin herramientas de terceros, sin demoras.

Publica rápido y crece aún más rápido

Creado para crecer contigo

Las bases de datos, las cuentas de usuario y el almacenamiento de archivos están integrados desde el primer día, por lo que cuando esté todo listo para escalar, todo lo que necesitas ya estará disponible.

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Una fracción del costo

Con AI Builder, una simple suscripción cubre todo, por lo que puede probar su idea sin el riesgo financiero que supone.
Una fracción del costo

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Tu idea está a un prompt de hacerse realidad.

Descubre algunos de los productos mínimos viables (MVP) que puedes crear con Hostinger Horizons. Valida tu idea con usuarios reales antes de comprometerte con el desarrollo completo.
Crea, prueba y escala. Sin riesgo.

MPV de producto SaaS

Desde generadores de facturas y gestores de proyectos hasta plataformas de reservas y CRM especializados, crea una versión funcional con inicios de sesión de usuario y pagos con Stripe integrados. Publica en días, no en meses.
Piensa en Uber para X: una app de reservas más sencilla, un mercado de freelancers, una plataforma para pasear perros. Crea una versión optimizada con flujos de reserva reales y pruébala con usuarios reales antes de escalarla.
Flujos de trabajo de aprobación, paneles de informes, sistemas de seguimiento personalizados y mucho más: crea una versión simplificada con inicios de sesión de usuario y base de datos integrada, y pruébala con tu equipo antes de invertir en el desarrollo completo.
Una marca de suplementos, una tienda de descargas digitales, una línea de ropa especializada: lanza una tienda online sencilla con la integración de la tienda online y comprueba si tu mercado realmente compra antes de tocar el inventario.

Cómo desarrollar un producto mínimo viable

01

Describe tu idea

Dile a la IA qué necesita hacer tu MVP: el problema principal que resuelve, las funciones clave y a quién va dirigido. Mira cómo se hace realidad en minutos.
02

Publica con un clic

Conecta pagos, inicios de sesión y más, y publica tu sitio web con un clic. Hosting, dominio y SEO incluidos. Sin configuración técnica ni demoras.
03

Prueba y perfecciona

Comparte tu MVP con usuarios reales, recibe feedback y perfecciona el producto en función de lo que aprendas. Sigue iterando hasta que hayas validado tus hipótesis principales.

¿Necesitas más ayuda?

Explora tutoriales completos, guías prácticas e instrucciones paso a paso que te ayudarán a convertirte en un experto en IA en un abrir y cerrar de ojos. Consigue todo lo que necesitas para crear tu primer proyecto de IA y mucho más.
Guía de inicio rápido

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Tutorial
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Mejora tus prompts

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Errores comunes a evitar

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Prototipos

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Herramientas internas para negocios

Herramientas de IA personalizadas

CRMs personalizados

Apps de reservas

Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recientemente tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta @Hostinger AI Builder y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder puede ser la herramienta de código de vibraciones más eficiente para crear aplicaciones de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger AI Builder es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger AI Builder realmente es un cambio de juego en comparación con todo lo demás.Fue tan fácil configurar un subdominio para mi blog en mi aplicación web – dije: '¡Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

¡Probé Hostinger AI Builder y es un cambio de juego! Este creador de aplicaciones de IA sin código crea sitios web y aplicaciones elegantes en minutos: diseños, códigos y escrituras para ti. Vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Con Hostinger AI Builder puedes crear cosas muy bonitas, pero no es como un creador de sitios web típico, es más.

¿Todo listo para lanzar tu MVP?

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Preguntas frecuentes: creador de MVP

El desarrollo de MVP es el proceso de crear un producto mínimo viable, es decir, una versión simplificada de tu idea con las características suficientes para probarla con usuarios reales. De este modo, puedes averiguar si realmente resuelve los problemas de los usuarios antes de invertir demasiado dinero por adelantado.

No. Con Hostinger Horizons, puedes crear un MVP totalmente funcional usando prompts sencillos. No necesitas programar ni tener conocimientos técnicos. Siempre que puedas explicar el problema que quieres que solucione tu producto, puedes crearlo al instante con Horizons.

Horizons usa modelos de IA avanzados para generar código, diseño y contenido basados en lo que le indiques con tus prompts. Puedes pasar de la idea a una app web funcional en minutos.

Utilice un constructor de MVP sin código para validar su idea de forma rápida y asequible. Una vez que haya demostrado que existe una demanda y puede justificar una personalización avanzada a escala, contratar desarrolladores se convierte en una opción. Usando AI Builder, puede probar y desarrollar rápidamente su idea sin limitaciones financieras o de tiempo – y cuando esté listo para traer desarrolladores, puede exportar el código completo y entregarlo directamente. Sin comenzar desde cero.

El desarrollo de MVP tradicional puede costar miles de dólares e implicar semanas de trabajo. Con AI Builder, puede comenzar de forma gratuita – no se requiere tarjeta de crédito. Una vez que esté dentro, obtendrá 5 créditos de IA para comenzar a construir de inmediato.

El uso de crédito depende de la complejidad de cada aviso – ajustes más simples cuestan menos que un crédito, compilaciones más grandes pueden usar más. Sus créditos gratuitos son suficientes para describir su MVP, verlo cobrar vida y obtener una sensación real para AI Builder antes de comprometerse a nada. Cuando esté listo para publicar, simplemente cambie a uno de nuestros planes de pago. Hosting, dominio y optimización SEO están todos incluidos – simplemente pulse publicar y su MVP se pone en marcha.

¿Se queda sin créditos? Puede recargar en cualquier momento y realizar un seguimiento de su uso desde el panel.

Ninguno en absoluto. AI Builder utiliza un enfoque conversacional para construir – a menudo llamado codificación de vibras. Simplemente describe lo que desea construir en lenguaje sencillo y la IA lo trae a la vida en tiempo real. ¿Desea agregar una característica? Solo pregunte. ¿Necesita cambiar un flujo de usuarios? Descríbelo. Si es nuevo en el concepto, nuestra guía de codificación de vibras lo guía a través de todo lo que necesita saber.

Tu MVP inicial puede estar listo y funcionando en minutos – solo tienes que describir tu idea y AI Builder la construye de inmediato. A partir de ahí, depende de ti y de la complejidad de tu idea. Cuantas más características quieras agregar o refinar, más indicaciones usarás – pero cada cambio está a solo una conversación de distancia. Una vez que estés contento con ella, publicar toma un clic.

Puedes previsualizar y compartir tu MVP con usuarios antes del lanzamiento para recibir opiniones y perfeccionarlo. Hacer pruebas al inicio ayuda a validar la demanda y a mejorar tu producto antes de escalar.

Actualizar tu MVP es tan fácil como construirlo. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita desarrollador. Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar más, AI Builder te da acceso completo al código.

Puedes previsualizar tu MVP y compartirlo con los usuarios antes del lanzamiento, recopilar comentarios y mejorarlo. Probarlo desde el principio te ayuda a confirmar si hay demanda y a optimizar tu producto antes de escalarlo.

Horizons incluye hosting. Cuando tu MVP esté listo, puedes publicarlo con un solo clic en una plataforma de hosting rápida y segura, junto con un dominio personalizado.

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