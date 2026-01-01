Desarrollo de MVP simplificado con IA
Crea, prueba y escala. Sin riesgo.
De la idea al MVP funcional en minutos
Publica rápido y crece aún más rápido
Publica tu web con un solo clic: hosting, email profesional y dominio incluidos. Sin herramientas de terceros, sin demoras.
Creado para crecer contigo
Las bases de datos, las cuentas de usuario y el almacenamiento de archivos están integrados desde el primer día, por lo que cuando esté todo listo para escalar, todo lo que necesitas ya estará disponible.
Una fracción del costo
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Tu idea está a un prompt de hacerse realidad.
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Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Recientemente tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta @Hostinger AI Builder y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger AI Builder puede ser la herramienta de código de vibraciones más eficiente para crear aplicaciones de millones de dólares.
Hostinger AI Builder es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de entrar.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder realmente es un cambio de juego en comparación con todo lo demás.Fue tan fácil configurar un subdominio para mi blog en mi aplicación web – dije: '¡Wow!'
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
¡Probé Hostinger AI Builder y es un cambio de juego! Este creador de aplicaciones de IA sin código crea sitios web y aplicaciones elegantes en minutos: diseños, códigos y escrituras para ti. Vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Con Hostinger AI Builder puedes crear cosas muy bonitas, pero no es como un creador de sitios web típico, es más.
Preguntas frecuentes: creador de MVP
¿Qué es el desarrollo de MPV (producto mínimo viable)?
El desarrollo de MVP es el proceso de crear un producto mínimo viable, es decir, una versión simplificada de tu idea con las características suficientes para probarla con usuarios reales. De este modo, puedes averiguar si realmente resuelve los problemas de los usuarios antes de invertir demasiado dinero por adelantado.
¿Cuál es la diferencia entre un prototipo y un MVP?
No. Con Hostinger Horizons, puedes crear un MVP totalmente funcional usando prompts sencillos. No necesitas programar ni tener conocimientos técnicos. Siempre que puedas explicar el problema que quieres que solucione tu producto, puedes crearlo al instante con Horizons.
¿Cómo construye la IA en Hostinger AI Builder un MVP?
Horizons usa modelos de IA avanzados para generar código, diseño y contenido basados en lo que le indiques con tus prompts. Puedes pasar de la idea a una app web funcional en minutos.
¿Cuándo conviene un creador de MVP sin código en lugar de contratar a un desarrollador?
Utilice un constructor de MVP sin código para validar su idea de forma rápida y asequible. Una vez que haya demostrado que existe una demanda y puede justificar una personalización avanzada a escala, contratar desarrolladores se convierte en una opción. Usando AI Builder, puede probar y desarrollar rápidamente su idea sin limitaciones financieras o de tiempo – y cuando esté listo para traer desarrolladores, puede exportar el código completo y entregarlo directamente. Sin comenzar desde cero.
¿Cuánto cuesta desarrollar un MVP?
El desarrollo de MVP tradicional puede costar miles de dólares e implicar semanas de trabajo. Con AI Builder, puede comenzar de forma gratuita – no se requiere tarjeta de crédito. Una vez que esté dentro, obtendrá 5 créditos de IA para comenzar a construir de inmediato.
El uso de crédito depende de la complejidad de cada aviso – ajustes más simples cuestan menos que un crédito, compilaciones más grandes pueden usar más. Sus créditos gratuitos son suficientes para describir su MVP, verlo cobrar vida y obtener una sensación real para AI Builder antes de comprometerse a nada. Cuando esté listo para publicar, simplemente cambie a uno de nuestros planes de pago. Hosting, dominio y optimización SEO están todos incluidos – simplemente pulse publicar y su MVP se pone en marcha.
¿Se queda sin créditos? Puede recargar en cualquier momento y realizar un seguimiento de su uso desde el panel.
¿Es necesario saber programar para crear un MVP?
Ninguno en absoluto. AI Builder utiliza un enfoque conversacional para construir – a menudo llamado codificación de vibras. Simplemente describe lo que desea construir en lenguaje sencillo y la IA lo trae a la vida en tiempo real. ¿Desea agregar una característica? Solo pregunte. ¿Necesita cambiar un flujo de usuarios? Descríbelo. Si es nuevo en el concepto, nuestra guía de codificación de vibras lo guía a través de todo lo que necesita saber.
¿Cuánto tiempo se tarda en construir un MVP con AI Builder AI MVP builder?
Tu MVP inicial puede estar listo y funcionando en minutos – solo tienes que describir tu idea y AI Builder la construye de inmediato. A partir de ahí, depende de ti y de la complejidad de tu idea. Cuantas más características quieras agregar o refinar, más indicaciones usarás – pero cada cambio está a solo una conversación de distancia. Una vez que estés contento con ella, publicar toma un clic.
¿Puedo monetizar un MVP?
Puedes previsualizar y compartir tu MVP con usuarios antes del lanzamiento para recibir opiniones y perfeccionarlo. Hacer pruebas al inicio ayuda a validar la demanda y a mejorar tu producto antes de escalar.
¿Y si tengo que hacer cambios después del lanzamiento?
Actualizar tu MVP es tan fácil como construirlo. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita desarrollador. Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar más, AI Builder te da acceso completo al código.
¿Cómo pruebo un MVP?
Puedes previsualizar tu MVP y compartirlo con los usuarios antes del lanzamiento, recopilar comentarios y mejorarlo. Probarlo desde el principio te ayuda a confirmar si hay demanda y a optimizar tu producto antes de escalarlo.
¿Cómo puedo alojar una app web?
Horizons incluye hosting. Cuando tu MVP esté listo, puedes publicarlo con un solo clic en una plataforma de hosting rápida y segura, junto con un dominio personalizado.