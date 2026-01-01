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Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Recientemente tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta @Hostinger AI Builder y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger AI Builder puede ser la herramienta de código de vibraciones más eficiente para crear aplicaciones de millones de dólares.
Hostinger AI Builder es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de entrar.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder realmente es un cambio de juego en comparación con todo lo demás.Fue tan fácil configurar un subdominio para mi blog en mi aplicación web – dije: '¡Wow!'
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
¡Probé Hostinger AI Builder y es un cambio de juego! Este creador de aplicaciones de IA sin código crea sitios web y aplicaciones elegantes en minutos: diseños, códigos y escrituras para ti. Vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Con Hostinger AI Builder puedes crear cosas muy bonitas, pero no es como un creador de sitios web típico, es más.
Preguntas frecuentes: páginas y apps de reservas personalizadas
¿Qué es una página o app de reservas personalizada?
Una página o aplicación de reserva personalizada permite a sus clientes programar citas, reservar una mesa o inscribirse en una clase – directamente en línea, en cualquier momento. A diferencia del software de reserva disponible que bloquea características útiles detrás de planes costosos – o le cobra por cosas que nunca usará – se construye una solución personalizada en función de sus necesidades comerciales exactas. Sus servicios, su marca, su flujo de trabajo y solo las características que realmente le importan.
Con AI Builder, puede construir exactamente lo que necesita – una página de reserva de citas simple para su salón, un sistema de reservas para su restaurante, un sitio web de reserva de clases para su estudio de fitness o una página de registro de eventos para su próximo taller. Nada más y nada menos.
¿Qué tipos de empresas pueden utilizar AI Builder para hacer reservas?
Cualquier negocio que acepte citas o reservas – salones, terapeutas, entrenadores, consultores, restaurantes, estudios de fitness, organizadores de eventos, agentes inmobiliarios, y más. Si su negocio depende de las reservas, AI Builder puede construir una solución personalizada que se adapte a su forma de trabajar.
¿Necesito conocimientos técnicos o de código para crear una página o app de reservas online?
Ninguno en absoluto. Horizons utiliza un enfoque conversacional para crear, a menudo llamado vibe coding. Solo tienes que describir lo que quieres con un lenguaje sencillo y la IA lo crea para ti en tiempo real.
¿Quieres añadir un email de confirmación? Solo tienes que pedirlo. ¿Necesitas sincronizarlo con Google Calendar? Descríbelo. ¿Quieres cambiar el color de tu formulario de reserva? Díselo a Horizons y se hace en segundos.
También funciona en más de 80 idiomas, así que puedes crear con tus propias palabras, sin necesidad de vocabulario técnico. Si el concepto es nuevo para ti, nuestra guía sobre vibe coding te enseña todo lo que necesitas saber para empezar.
¿Puedo enviar confirmaciones de reserva automáticas?
Sí. Cada reserva puede activar un email de confirmación instantáneo para tu cliente, sin necesidad de hacer seguimiento manual y sin riesgo de perder citas.
¿Puedo sincronizar mi página de reservas o app con Google Calendar o Calendly?
Sí. Simplemente solicita a AI Builder que conecte tu página de reservas o aplicación a Google Calendar, Calendly o cualquier otra herramienta que ya uses – luego sigue las instrucciones que AI Builder proporciona para obtener tu clave API. Una vez que compartas los detalles solicitados, AI Builder se encarga del resto.
¿Mis clientes pueden crear cuentas y gestionar sus propias reservas?
Sí, AI Builder viene con un backend integrado que le permite crear sitios web y aplicaciones de reservas con autenticación de usuario y gestión de cuentas incluidas. Esto significa que los clientes pueden iniciar sesión, ver las próximas reservas y gestionar sus citas – sin necesidad de herramientas externas o configuración técnica.
¿Y si necesito hacer cambios cuando mi negocio crezca?
Actualizar tu página de reserva o app es tan fácil como construirla. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita desarrollador.
Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar más adelante, AI Builder te da acceso completo al código – para que puedas llevarlo tan lejos como lo necesites.
¿Por dónde empiezo con el creador de páginas de reserva y apps personalizadas de Horizons?
Aquí mismo – simplemente haz clic en "Comenzar gratis". No se requiere tarjeta de crédito. Una vez que estés dentro, obtendrás 5 créditos de IA para comenzar a construir de inmediato. El uso del crédito depende de la complejidad de cada aviso – los ajustes más simples cuestan menos que un crédito, las compilaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratuitos son suficientes para describir tu página de reserva o aplicación, verla cobrar vida y obtener una sensación real para AI Builder antes de comprometerte con nada.
Vale la pena saber: los créditos de IA también se usan para potenciar cualquier función de IA dentro de tu página o aplicación – como un chatbot o búsqueda inteligente – pero solo cuando tus usuarios interactúan realmente con ellos.
Cuando estés listo para publicar, simplemente cambia a uno de nuestros planes de pago. El hosting y el dominio ya están incluidos, así que no hay nada más que configurar – simplemente presiona publicar y tu página de reserva o aplicación se pone en marcha.
¿Te quedas sin créditos? Puedes recargar en cualquier momento y rastrear tu uso desde el panel.
¿Cuál es la diferencia entre AI Builder y Hostinger Website Builder para páginas de reserva?
Hostinger ofrece dos formas de construir una página de reservas – con la plataforma de codificación de vibraciones AI Builder y el creador de sitios web arrastrar y soltar de Hostinger – y la diferencia ya está en el nombre.
Hostinger Website Builder te permite comenzar desde una plantilla o generar un sitio web de reservas a partir de una descripción, luego personalizarlo arrastrando y soltando elementos pre-construidos. Es un gran ajuste para cualquier persona que necesite un sitio web de reservas limpio y simple listo y funcionando rápidamente.
Horizons adopta un enfoque conversacional – chateas con la IA y aplica cambios en tiempo real, lo que te da mucha más libertad de personalización. También te permite construir proyectos más avanzados, como aplicaciones de reserva con inicios de sesión de usuario y funcionalidad de membresía, gracias a su backend integrado. Y para aquellos que lo deseen, el acceso completo al código también está disponible.
Ambas herramientas están construidas para personas sin conocimientos técnicos – la diferencia se reduce a cómo te gusta construir y cuánta flexibilidad necesitas.