Aquí mismo – simplemente haz clic en "Comenzar gratis". No se requiere tarjeta de crédito. Una vez que estés dentro, obtendrás 5 créditos de IA para comenzar a construir de inmediato. El uso del crédito depende de la complejidad de cada aviso – ajustes más simples cuestan menos que un crédito, las compilaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratuitos son suficientes para describir tu CRM, verlo cobrar vida y obtener una sensación real para AI Builder antes de comprometerte con nada.



Vale la pena saber: los créditos de IA también se usan para potenciar cualquier característica de IA dentro de tu CRM – como un chatbot o una búsqueda inteligente – pero solo cuando tus usuarios interactúan realmente con ellos.



Cuando estés listo para publicar, simplemente cambia a uno de nuestros planes de pago. El hosting y el dominio ya están incluidos, así que no hay nada más que configurar – simplemente pulsa publicar y tu CRM se pone en marcha.



¿Te quedas sin créditos? Puedes recargar en cualquier momento y rastrear tu uso desde el panel.