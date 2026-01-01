Muestra tu trabajo con una web o app de presentación

Crea una presencia online profesional que muestre tu trabajo, transmita confianza desde el primer vistazo y te ayude a conseguir nuevos clientes, ya sea con una web de portafolio o un portal interactivo para clientes.
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Muestra tu trabajo con una web o app de presentación

Todo lo que necesitas para causar una gran primera impresión

Crea, lanza y haz crecer tu presencia online desde un solo lugar, sin conocimientos técnicos.

Publica tu trabajo online en minutos

Crea un sitio web o app de presentación con aspecto profesional y adaptada a cualquier dispositivo. Solo tienes que chatear con la IA o elegir una plantilla para empezar en minutos.

Todo lo que necesitas para crecer

Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración sencilla para herramientas de marketing y pago: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.

Atrae a los clientes adecuados

Utiliza integraciones de marketing para llegar a nuevos clientes en los canales más importantes.

Capta clientes potenciales y consultas de clientes

Añade un formulario de contacto personalizado a tu web de presentación para convertir las visitas en oportunidades. Cada consulta llega directamente a tu bandeja de entrada para que puedas responder sin perder tiempo.
Todo lo que necesitas para causar una gran primera impresión

Tu presencia online, a tu manera

Explora ejemplos populares de webs y apps de presentación para inspirarte, o empieza directamente con un prompt listo para usar y crea tu proyecto en segundos.
Tu presencia online, a tu manera

Sitio web de negocio

Crea una presencia online profesional que destaque tus servicios, cuente tu historia y te ayude a conseguir nuevos clientes.Empezar a crear
Ofrece a tus clientes un espacio de marca donde puedan ver las novedades del proyecto, compartir archivos y estar al tanto de todo desde un mismo lugar.Empezar a crear
Muestra tu trabajo de forma profesional y deja que tus proyectos hablen por sí solos, sin depender de diseñadores ni desarrolladores.Empezar a crear
Crea una presencia online para compartir tu historia, mostrar tu trabajo y hacer crecer tu audiencia.Empezar a crear

Cómo crear una web o app de presentación con IA

01

Describe tu idea

Describe la web o app de presentación que tienes en mente, o elige una plantilla para empezar aún más rápido.
02

Personaliza y prueba

Ajusta tu diseño chateando con la IA: añade tu trabajo, ajusta cada detalle hasta que sea perfecto y revísalo antes de publicar.
03

Publica con solo un clic

Un clic y tu portafolio estará online, listo para impresionar a los clientes y conseguir nuevos proyectos, sin necesidad de configuración técnica.

Elige una plantilla y hazla tuya.

Elige una plantilla diseñada profesionalmente, personalízala con IA o ediciones visuales y publica tu web más rápido.

Plantillas prediseñadas

Business consultant (playful)

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Jane (marketing consultant)

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Urban (photography portfolio)

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Explora tutoriales completos, guías prácticas e instrucciones paso a paso que te ayudarán a dominar la IA en un abrir y cerrar de ojos. Consigue todo lo que necesitas para crear tu primer proyecto de IA y mucho más.
Guía de inicio rápido

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Mejora tus prompts

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Errores comunes a evitar

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Descubre qué más puede ofrecer Horizons para tu negocio

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Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recientemente tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta @Hostinger AI Builder y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder puede ser la herramienta de código de vibraciones más eficiente para crear aplicaciones de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger AI Builder es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger AI Builder realmente es un cambio de juego en comparación con todo lo demás.Fue tan fácil configurar un subdominio para mi blog en mi aplicación web – dije: '¡Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

¡Probé Hostinger AI Builder y es un cambio de juego! Este creador de aplicaciones de IA sin código crea sitios web y aplicaciones elegantes en minutos: diseños, códigos y escrituras para ti. Vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Con Hostinger AI Builder puedes crear cosas muy bonitas, pero no es como un creador de sitios web típico, es más.

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Preguntas frecuentes: presentación, sitio web y aplicación empresarial

Una web de presentación empresarial funciona como la carta de presentación online de tu negocio, un lugar donde los clientes potenciales pueden descubrir quién eres, explorar tu trabajo y decidir si quieren contactarte. Una buena web de presentación suele incluir una galería de portafolio o páginas de proyectos, páginas de servicios, casos de éxito, testimonios de clientes y una forma sencilla de agendar una llamada o ponerse en contacto. La combinación exacta depende del tipo de negocio. A diferencia de una página web básica, está diseñada para causar una buena primera impresión y convertir visitantes en clientes. Con Horizons, puedes crear una web que incluya exactamente lo que necesitas: solo tienes que describirla y la IA se encarga del resto.

Cualquier persona que quiera verse profesional en línea y ganar más clientes – freelancers, artistas, consultores, coaches, agencias, propietarios de pequeñas empresas, y más allá. Si su negocio necesita una presencia profesional en línea, AI Builder puede construir un escaparate que se adapte a su forma de trabajar.

AI Builder utiliza un enfoque conversacional para la construcción – a menudo llamado codificación de vibraciones. Simplemente describe lo que desea en lenguaje sencillo y la IA lo construye para usted en tiempo real.

¿Quiere agregar una galería de portafolios? Solo pregunte. ¿Necesita un formulario de contacto? Descríbelo. ¿Quiere cambiar el diseño para que coincida con los colores de su marca? Dígale a AI Builder y se hace en segundos.

Funciona en más de 80 idiomas también, por lo que puede construir con sus propias palabras – no se necesita vocabulario técnico. Si es nuevo en el concepto, nuestra guía de codificación de vibraciones le guía a través de todo lo que necesita saber para comenzar.

Sí, y aquí es donde Horizons realmente destaca. Gracias a su backend integrado, puedes crear un portal de clientes totalmente personalizado con inicio de sesión, uso compartido de archivos, novedades del proyecto y mucho más, todo con tu propia marca. Tus clientes tendrán un espacio profesional y exclusivo para estar al tanto de todo, y tú tendrás control total sobre lo que pueden ver y hacer.

Sí. Tu web de presentación incluye optimización SEO integrada y automática desde el primer día. Los archivos técnicos clave, como sitemap.xml, robots.txt y llms.txt, se generan automáticamente para que los motores de búsqueda y herramientas de IA como ChatGPT y Perplexity puedan entender tu contenido sin que tengas que hacer ninguna configuración técnica.

También puedes conectar integraciones de marketing para promocionar tu web de presentación y llegar a nuevos clientes en los canales más importantes.

Actualizar el sitio web o la aplicación de tu escaparate es tan fácil como construirlo. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita ningún desarrollador.

Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar más adelante, AI Builder te da acceso completo al código – para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.

Puedes comenzar gratis – no se requiere tarjeta de crédito. Una vez que estés dentro, obtendrás 5 créditos de IA para comenzar a construir de inmediato. El uso del crédito depende de la complejidad de cada aviso – ajustes más simples cuestan menos que un crédito, las compilaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratuitos son suficientes para describir tu sitio web o aplicación de escaparate, verlo cobrar vida y obtener una sensación real para AI Builder antes de comprometerte con nada.

Vale la pena saber: los créditos de IA también se utilizan para impulsar cualquier función de IA dentro de tu sitio web o aplicación – como un chatbot o búsqueda inteligente – pero solo cuando tus usuarios interactúan realmente con ellos.

Cuando estés listo para publicar, los planes de pago comienzan en MXN 36.99/mes e incluyen hosting y dominio – así que no hay nada más que configurar. Simplemente presiona publicar y tu escaparate se pone en marcha.

¿Quedarte sin créditos? Puedes recargar en cualquier momento y rastrear tu uso desde el panel.

Hostinger ofrece dos formas de construir un sitio web de escaparate de negocios – con plataforma de codificación de vibraciones AI Builder y el creador de sitios web arrastrar y soltar de Hostinger – y la diferencia ya está en el nombre.

Hostinger Website Builder te permite comenzar desde una plantilla o generar un sitio web de negocios a partir de una descripción, luego personalizarlo arrastrando y soltando elementos pre-construidos. Es un gran ajuste para cualquiera que necesite un sitio web de cartera de negocios limpio y simple listo y funcionando rápidamente.

Horizons adopta un enfoque conversacional – chateas con AI y aplica cambios en tiempo real, lo que te da mucha más libertad de personalización. También te permite construir proyectos más avanzados, como portales de clientes con inicios de sesión de usuarios y funcionalidad de membresía, gracias a su backend integrado. Y para aquellos que lo deseen, el acceso completo al código también está disponible.

Ambas herramientas están construidas para personas sin conocimientos técnicos – la diferencia se reduce a cómo te gusta construir y cuánta flexibilidad necesitas.

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