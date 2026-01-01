Muestra tu trabajo con una web o app de presentación

Puedes comenzar gratis – no se requiere tarjeta de crédito. Una vez que estés dentro, obtendrás 5 créditos de IA para comenzar a construir de inmediato. El uso del crédito depende de la complejidad de cada aviso – ajustes más simples cuestan menos que un crédito, las compilaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratuitos son suficientes para describir tu sitio web o aplicación de escaparate, verlo cobrar vida y obtener una sensación real para AI Builder antes de comprometerte con nada.



Vale la pena saber: los créditos de IA también se utilizan para impulsar cualquier función de IA dentro de tu sitio web o aplicación – como un chatbot o búsqueda inteligente – pero solo cuando tus usuarios interactúan realmente con ellos.



Cuando estés listo para publicar, los planes de pago comienzan en MXN 36.99/mes e incluyen hosting y dominio – así que no hay nada más que configurar. Simplemente presiona publicar y tu escaparate se pone en marcha.



¿Quedarte sin créditos? Puedes recargar en cualquier momento y rastrear tu uso desde el panel.