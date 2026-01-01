Crea herramientas útiles para tu equipo

Crea herramientas personalizadas para reducir el trabajo manual, mejorar la productividad del equipo y tener más tiempo para enfocarte en lo que realmente hace crecer tu negocio. Puedes crear desde paneles hasta portales para empleados con solo describir lo que necesitas, sin programar.
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Crea herramientas útiles para tu equipo

Es hora de dejar las hojas de cálculo atrás

Todo lo que necesitas para crear, publicar y gestionar herramientas internas para tu equipo, en un solo lugar.

Avanza más rápido con las herramientas adecuadas

Describe lo que tu equipo necesita y la IA lo crea por ti, sin programar. Reduce las tareas manuales, mejora la forma de trabajar y crece más rápido con los mismos recursos.

Todo lo que necesitas para crecer

Hosting, email y dominio incluidos. Configura herramientas de marketing y pago como SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.

Mejora tus herramientas con IA

Añade un chatbot inteligente o una búsqueda avanzada a tus herramientas internas, sin depender de servicios externos ni pagar una factura aparte.

Almacena y gestiona tus datos fácilmente

Incluye cuentas de usuario, bases de datos y almacenamiento de archivos para que tus herramientas funcionen como una app completa desde el primer día, sin configuración técnica.
Es hora de dejar las hojas de cálculo atrás

Algunas herramientas internas personalizadas que puede crear con AI Builder

Desde herramientas simples de seguimiento hasta paneles personalizados: inspírate con algunos ejemplos o empieza en segundos con una prompt listo para usar.
Algunas herramientas internas personalizadas que puede crear con AI Builder

Panel de ventas

Monitorea el rendimiento de tu negocio en tiempo real con ingresos, oportunidades y objetivos en un solo panel.Empieza a crear
Mantén todos tus proyectos al día: asigna tareas, fija plazos y controla el progreso sin tener que pedir actualizaciones por email.Empieza a crear
Ayuda a tu equipo a organizar tareas, definir prioridades y centrarse en lo más importante.Empieza a crear
Ayuda a tu equipo de ventas a crear y enviar propuestas profesionales en menos tiempo. Personaliza servicios, precios y plazos, calcula totales automáticamente y exporta todo a PDF con un clic.Empieza a crear
Crea un chatbot inteligente que responda a las preguntas de los clientes las 24 horas, les brinde ayuda o automatice tareas comunes.Empieza a crear
Agiliza la incorporación de los nuevos empleados: centraliza los documentos, listas de verificación y materiales de capacitación en un solo lugar.Empieza a crear

Cómo crear una herramienta interna con AI Builder

01

Describe tu idea o elige una plantilla

Dile a la IA qué necesita hacer tu herramienta interna y observa cómo cobra vida, o elige una plantilla para empezar aún más rápido.
02

Personaliza y prueba

Perfecciona tu herramienta interactuando con la IA: ajusta los flujos de trabajo, añade campos de datos y modifica el diseño hasta que funcione exactamente como tu equipo lo necesita. Previsualízala en tiempo real antes de publicarla.
03

Publica con un clic

Cuando todo esté listo, presiona "publicar". Tu herramienta estará activa y lista para usar. Sin configuración técnica, sin esperas.

Elige una plantilla y hazla tuya.

Elige una plantilla diseñada profesionalmente, personalízala con IA o ediciones visuales y publica tu web más rápido.

Plantillas prediseñadas

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Explora tutoriales completos, guías prácticas e instrucciones paso a paso que te ayudarán a convertirte en un experto en IA en un abrir y cerrar de ojos. Consigue todo lo que necesitas para crear tu primer proyecto de IA y mucho más.
Guía de inicio

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Mejora tus prompts

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Errores comunes que debes evitar

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Programación y reservaciones

Herramientas de IA personalizadas

Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recientemente tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta @Hostinger AI Builder y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder puede ser la herramienta de código de vibraciones más eficiente para crear aplicaciones de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger AI Builder es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger AI Builder realmente es un cambio de juego en comparación con todo lo demás.Fue tan fácil configurar un subdominio para mi blog en mi aplicación web – dije: '¡Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

¡Probé Hostinger AI Builder y es un cambio de juego! Este creador de aplicaciones de IA sin código crea sitios web y aplicaciones elegantes en minutos: diseños, códigos y escrituras para ti. Vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Con Hostinger AI Builder puedes crear cosas muy bonitas, pero no es como un creador de sitios web típico, es más.

¿Todo listo para publicar tu primera herramienta interna?

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No necesitas tarjeta de crédito.

Preguntas frecuentes: creador de herramientas internas

Una herramienta interna es cualquier aplicación, panel de control o sistema construido específicamente para el uso de su equipo. Piense en los rastreadores de proyectos, flujos de trabajo de aprobación, portales de recursos humanos o paneles de ventas. En lugar de pagar por el software listo para usar que no encaja del todo, puede construir exactamente lo que su equipo necesita con AI Builder.

Cualquier persona con una idea y un problema de negocio que resolver – no se requiere experiencia en ingeniería. Ya sea un fundador cansado de hacer malabares con las hojas de cálculo, un gerente que busca agilizar el flujo de trabajo de su equipo, o un propietario de una pequeña empresa que necesita una herramienta personalizada pero no tiene un equipo de desarrollo para construirla, AI Builder está construido para usted. Si puede describir lo que necesita, AI Builder puede construirlo.

Ninguno en absoluto. AI Builder utiliza un enfoque conversacional para la construcción — a menudo llamado codificación de vibras. Simplemente describe lo que desea en lenguaje sencillo y la IA lo construye por usted en tiempo real. ¿Desea agregar un nuevo campo de datos? Solo pregunte. ¿Necesita cambiar un flujo de trabajo? Descríbelo.

Si necesita más orientación, nuestro tutorial sobre cómo construir herramientas internas personalizadas lo guiará a través de todo lo que necesita saber.

Puedes empezar gratis, sin tarjeta de crédito. Al entrar, recibirás 5 créditos de IA para empezar a crear de inmediato. La cantidad de créditos que uses dependerá de la complejidad de cada prompt: los cambios simples cuestan menos de un crédito, mientras que los más grandes pueden requerir más. Con tus créditos gratis, puedes describir tu herramienta, crear una primera versión y probar Horizons antes de pasar a un plan de pago.

Ten en cuenta que los créditos de IA también se usan para activar funciones de IA dentro de tu herramienta, como un chatbot o una búsqueda inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.

Cuando quieras publicarla, los planes de pago empiezan desde MXN 36.99/mes e incluyen hosting y dominio, así que no tienes que configurar nada más. Haz clic en publicar y estará online.

¿Te estás quedando sin créditos? Puedes recargar cuando quieras y consultar tu consumo desde el panel.

Sí. AI Builder viene con un backend integrado, lo que significa que puede crear aplicaciones web con autenticación de usuario, almacenamiento de datos y control de acceso incorporados, para que decida exactamente quién puede iniciar sesión, qué pueden ver y qué pueden hacer, sin configurar ningún sistema o base de datos externos.

Sí. Cada herramienta creada con AI Builder es totalmente responsive, por lo que funciona en escritorio, tableta y móvil, dondequiera que su equipo esté trabajando.

No hay problema. Actualizar tu herramienta interna es tan fácil como construirla. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita desarrollador.

Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar tu herramienta más adelante, AI Builder te da acceso completo al código – para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.

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