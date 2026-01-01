Crea herramientas útiles para tu equipo
Es hora de dejar las hojas de cálculo atrás
Avanza más rápido con las herramientas adecuadas
Todo lo que necesitas para crecer
Mejora tus herramientas con IA
Almacena y gestiona tus datos fácilmente
Algunas herramientas internas personalizadas que puede crear con AI Builder
Panel de ventas
Gestor de proyectos
Gestor de tareas
Creador de propuestas de venta
Chatbot con IA
Portal de incorporación de empleados
Cómo crear una herramienta interna con AI Builder
Describe tu idea o elige una plantilla
Personaliza y prueba
Publica con un clic
Elige una plantilla y hazla tuya.
Plantillas prediseñadas
Task planner
Content calendar
Social media post generator
¿Necesitas más ayuda?
Descubre qué más puede ofrecer Horizons para tu negocio
Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Recientemente tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta @Hostinger AI Builder y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger AI Builder puede ser la herramienta de código de vibraciones más eficiente para crear aplicaciones de millones de dólares.
Hostinger AI Builder es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de entrar.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder realmente es un cambio de juego en comparación con todo lo demás.Fue tan fácil configurar un subdominio para mi blog en mi aplicación web – dije: '¡Wow!'
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
¡Probé Hostinger AI Builder y es un cambio de juego! Este creador de aplicaciones de IA sin código crea sitios web y aplicaciones elegantes en minutos: diseños, códigos y escrituras para ti. Vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Con Hostinger AI Builder puedes crear cosas muy bonitas, pero no es como un creador de sitios web típico, es más.
Preguntas frecuentes: creador de herramientas internas
¿Qué es una herramienta interna?
Una herramienta interna es cualquier aplicación, panel de control o sistema construido específicamente para el uso de su equipo. Piense en los rastreadores de proyectos, flujos de trabajo de aprobación, portales de recursos humanos o paneles de ventas. En lugar de pagar por el software listo para usar que no encaja del todo, puede construir exactamente lo que su equipo necesita con AI Builder.
¿Quién puede crear herramientas internas con AI Builder?
Cualquier persona con una idea y un problema de negocio que resolver – no se requiere experiencia en ingeniería. Ya sea un fundador cansado de hacer malabares con las hojas de cálculo, un gerente que busca agilizar el flujo de trabajo de su equipo, o un propietario de una pequeña empresa que necesita una herramienta personalizada pero no tiene un equipo de desarrollo para construirla, AI Builder está construido para usted. Si puede describir lo que necesita, AI Builder puede construirlo.
¿Necesito saber de diseño o de código para crear mi propia herramienta?
Ninguno en absoluto. AI Builder utiliza un enfoque conversacional para la construcción — a menudo llamado codificación de vibras. Simplemente describe lo que desea en lenguaje sencillo y la IA lo construye por usted en tiempo real. ¿Desea agregar un nuevo campo de datos? Solo pregunte. ¿Necesita cambiar un flujo de trabajo? Descríbelo.
Si necesita más orientación, nuestro tutorial sobre cómo construir herramientas internas personalizadas lo guiará a través de todo lo que necesita saber.
¿Cuánto cuesta construir una herramienta con AI Builder internal tool builder?
Puedes empezar gratis, sin tarjeta de crédito. Al entrar, recibirás 5 créditos de IA para empezar a crear de inmediato. La cantidad de créditos que uses dependerá de la complejidad de cada prompt: los cambios simples cuestan menos de un crédito, mientras que los más grandes pueden requerir más. Con tus créditos gratis, puedes describir tu herramienta, crear una primera versión y probar Horizons antes de pasar a un plan de pago.
Ten en cuenta que los créditos de IA también se usan para activar funciones de IA dentro de tu herramienta, como un chatbot o una búsqueda inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.
Cuando quieras publicarla, los planes de pago empiezan desde MXN 36.99/mes e incluyen hosting y dominio, así que no tienes que configurar nada más. Haz clic en publicar y estará online.
¿Te estás quedando sin créditos? Puedes recargar cuando quieras y consultar tu consumo desde el panel.
¿Puedo controlar quién tiene acceso a mi herramienta interna?
Sí. AI Builder viene con un backend integrado, lo que significa que puede crear aplicaciones web con autenticación de usuario, almacenamiento de datos y control de acceso incorporados, para que decida exactamente quién puede iniciar sesión, qué pueden ver y qué pueden hacer, sin configurar ningún sistema o base de datos externos.
¿Mi equipo puede utilizar la herramienta en cualquier dispositivo?
Sí. Cada herramienta creada con AI Builder es totalmente responsive, por lo que funciona en escritorio, tableta y móvil, dondequiera que su equipo esté trabajando.
¿Y si necesito hacer cambios cuando mi negocio crezca?
No hay problema. Actualizar tu herramienta interna es tan fácil como construirla. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita desarrollador.
Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar tu herramienta más adelante, AI Builder te da acceso completo al código – para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.