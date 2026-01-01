El coste depende de cómo decidas crearlo. Hacerlo por tu cuenta puede salir más barato, pero lleva más tiempo. Contratar desarrolladores suele ser bastante más caro. Una herramienta sin código como Hostinger Horizons te permite mantener los costes bajo control gracias a planes accesibles desde MXN 36.99/mes para crear, probar y lanzar tu SaaS sin una gran inversión inicial.

Puedes empezar gratis, sin tarjeta de crédito. Al registrarte, recibes 5 créditos de IA para crear tu primera versión de SaaS y probar Horizons antes de pasar a un plan de pago. Los créditos se consumen según la complejidad de cada prompt: los cambios simples usan menos, mientras que los más grandes pueden requerir más.

Cuando quieras publicarla, solo cambia a uno de nuestros planes de pago. El hosting, el dominio y la optimización SEO ya están incluidos. Solo tienes que hacer clic en publicar para lanzar tu SaaS online.

Si te quedas sin créditos, puedes recargar cuando quieras y consultar tu consumo desde el panel.