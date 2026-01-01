Entertainment app templates

Las plantillas de apps de entretenimiento son diseños de apps web prediseñados pensados para crear herramientas que entretienen, atraen y deleitan a los usuarios: desde cuestionarios y juegos de preguntas hasta experiencias virales y herramientas de historias interactivas. Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA (sin necesidad de cuentas de terceros ni de configuración técnica) para crear tus propias apps de entretenimiento.