Las habilidades son plantillas de tareas preconfiguradas en cada agente. En lugar de pensar qué preguntar, selecciona una habilidad y el agente te guiará para lograr un resultado específico, como escribir una publicación de blog, realizar una investigación de palabras clave o generar una política de privacidad. Las habilidades son más rápidas, están mejor estructuradas y ofrecen mejores resultados que empezar una conversación desde cero.