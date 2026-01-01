Agentes Hostinger

Elige una tarea. Los agentes se encargan del resto.

Expertos en IA especializados en SEO, marketing, contenido, ventas, comunicación con clientes y planificación empresarial.
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Qué pueden hacer los Agentes Hostinger

Negocios y estrategia

Valida tu idea, define tu propuesta y crea un plan claro.

Negocios y estrategia

Identidad de marca

Crea logos e imágenes que den a tu negocio una imagen coherente y profesional.

Identidad de marca

Marketing y SEO

Encuentra palabras clave relevantes, revisa tus páginas y descubre cómo mejorar su posicionamiento.

Marketing y SEO

Programación de tareas

Obtén ayuda de la IA con las tareas recurrentes, la toma de decisiones y la planificación.

Programación de tareas

IA genérica vs. Agentes Hostinger

La IA genérica espera instrucciones. Los Agentes Hostinger te guían en cada paso.

Un chatbot genérico

  • Espera a que escribas el prompt perfecto.
  • Tienes que saber qué preguntar.
  • Da respuestas genéricas.
  • Un ida y vuelta interminable.

Agentes Hostinger

  • Empieza con funciones listas para usar.
  • Te orienta haciéndote las preguntas adecuadas.
  • Funciona con tu cuenta Hostinger.
  • Ofrece resultados completos.

Sáltate el prompt. Empieza con una tarea.

Elige lo que necesitas hacer, aplica una habilidad ya preparada y obtén un resultado práctico que puedas utilizar.
Elige una tarea
Sigue los pasos indicados
Obtén un resultado listo para usar
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Sáltate el prompt. Empieza con una tarea.

¿No estás seguro de por dónde empezar?

Asesor de negocios

Valido tus ideas, detecto oportunidades de crecimiento y te ayudo a decidir cuál es el siguiente paso.
Escribo textos para páginas web, artículos de blog y descripciones de productos que conectan con tu público.
Encuentro las palabras clave que busca tu público, identifico qué frena tu web y te muestro dónde está ganando terreno la competencia.
Planifico tu lanzamiento, preparo un mes de contenido y te muestro en qué canales conviene invertir tu tiempo.
Redacto documentos legales esenciales, te explico los contratos antes de que los firmes y te ayudo a evitar errores costosos.
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Casos de uso

¿Qué te gustaría hacer?

Elige lo que quieres hacer, sigue los pasos y obtén un resultado listo para usar.

Programar publicaciones en redes

Programar publicaciones en redes

Programa y publica automáticamente.
Crear contenido de marketing

Crear contenido de marketing

Crea anuncios y textos de marketing con el contenido de tu web.
Escribe entradas de blog para SEO

Escribe entradas de blog para SEO

Genera artículos de blog con búsqueda de palabras clave incluida.
Generar textos para webs

Generar textos para webs

Crea contenido para tus páginas en minutos.
Buscar y contactar clientes potenciales

Buscar y contactar clientes potenciales

Encuentra clientes potenciales y contacta con ellos automáticamente.
Escribir emails profesionales

Escribir emails profesionales

Describe la situación y obtén un email listo para enviar.
Draft a privacy policy

Draft a privacy policy

Genera una política de privacidad clara y adaptada a tu negocio.
Revisa tus precios

Revisa tus precios

Recibe comentarios sobre tus precios, costos, márgenes y modelo de precios.
Listos para ayudarte con las tareas diarias de tu negocio.
+150
Skills
Conecta las herramientas que ya utilizas.
1000
Apps
Empresas de todo el mundo nos eligen.
+50
Países donde operamos

Elige cómo empezar con los agentes de IA

1000 créditos al mes
Se actualiza automáticamente, no tienes que hacer nada.
+150 habilidades listas para usar
Organizadas por tareas, incluyendo entradas de blog, auditorías SEO y textos publicitarios.
Conecta tus aplicaciones favoritas
Usa Gmail, Notion, Slack, WhatsApp y más de 1000 herramientas en tu flujo de trabajo.
Crea imágenes, logos y elementos visuales de marca
Crea activos visuales más rápido con la ayuda de la IA.
Valida ideas de negocio y precios
Obtén feedback antes de invertir tiempo y dinero.
Sube archivos y haz seguimiento de versiones
Previsualiza tu trabajo y conserva cada versión.
Automatiza tu lista de tareas
Programa tareas recurrentes y deja que tu agente se encargue de ellas.
Más vendido

12 meses

-30%
MXN173.99
MXN121.99/mes

3 meses

MXN138.99/mes

1 mes

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Se renueva a MXN 155.99 al mes. Los precios no incluyen impuestos.

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No lo decimos solo nosotros

Descubre qué dicen los clientes sobre su experiencia con Hostinger.
Charlie Low y Dale Comley
Charlie Low y Dale Comley
Cofundadores de Nohma

"Consideramos a Hostinger como el referente para nuestros ingenieros a la hora de ofrecer soporte."

Owen Phillips
Owen Phillips
Herrero

“Pude gestionar el hosting, el dominio y el certificado SSL desde un mismo lugar, y fue muy cómodo.”

Jordi Robert
Jordi Robert
Experto en marketing

"Hostinger es el mejor proveedor de hosting que he probado. La asistencia es increíble y los precios insuperables."

Anna Franques
Anna Franques
Diseñadora digital y desarrolladora

"He estado recomendando a mis clientes que migren a Hostinger. Todo es fácil y lanzan nuevas funciones constantemente."

Elise Hernández
Elise Hernández
Propietaria de negocio

"Gracias al sencillo panel de control de Hostinger, podemos gestionar nuestra página web de WordPress nosotros mismos."

Trae tus herramientas
Conexiones

Trae tus herramientas

Conecta servicios de terceros para que tus agentes puedan usarlos durante el chat.
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Gmail

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Outlook

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HubSpot

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Google Tasks

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Notion

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Jira

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Preguntas frecuentes

Hostinger Agents es una aplicación impulsada por IA que te ofrece un equipo de agentes especializados: cada uno creado para un área de negocio específica como estrategia, redacción, SEO, marketing, legal, comunicación con el cliente y ventas. En lugar de un chatbot genérico, obtienes expertos especializados con los que puedes hablar en cualquier momento y en un lenguaje sencillo. No se requieren conocimientos técnicos.
Está diseñado para emprendedores individuales, emprendedores con proyectos extra y propietarios de pequeñas empresas que gestionan todo por su cuenta. Si alguna vez has deseado tener un estratega, un redactor, un especialista en marketing o un asesor legal a tu disposición. Es precisamente lo que te brinda Hostinger Agents.
A diferencia de los chatbots con IA de propósito general, cada agente de Hostinger está preentrenado con un conocimiento profundo en un ámbito empresarial específico. No necesitas elaborar un prompt perfecto, solo elige un agente y una habilidad, y te guiará a un resultado útil a partir de ahí.
Las habilidades son plantillas de tareas preconfiguradas en cada agente. En lugar de pensar qué preguntar, selecciona una habilidad y el agente te guiará para lograr un resultado específico, como escribir una publicación de blog, realizar una investigación de palabras clave o generar una política de privacidad. Las habilidades son más rápidas, están mejor estructuradas y ofrecen mejores resultados que empezar una conversación desde cero.
No. Puedes retomar una conversación anterior o empezar una nueva, como prefieras. Tu agente recuerda el contexto de tu negocio, tus preferencias y las decisiones anteriores en todos los chats. Una conversación nueva nunca empieza de cero.

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Especialistas de IA para planificación, contenido, SEO y ventas, listos cuando los necesites.

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