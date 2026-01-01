Alquilar una GPU. Computo profesional, hecho accesible.

Ejecute IA, renderización y compute las cargas de trabajo en GPU NVIDIA dedicadas con precios por hora simples y sin compromiso a largo plazo.
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Encuentre la GPU que se adapte a su carga de trabajo

Compare la VRAM, el rendimiento y los precios por hora para encontrar el ajuste adecuado, sin cargos ocultos ni cargos de salida.

B200 (Dedicated)

Blackwell B200 dedicado, acceso no compartido para entrenar y ejecutar los modelos de IA más grandes.

desdeMXN120.11/hora
Obtener GPU

12011 credits/hour (1 credit = MXN 0.01). Se factura solo mientras se ejecuta su instancia.

192GB VRAM

Recomendado para:

Cargas de trabajo que requieren recursos dedicados

Inferencia de IA a escala

Entrenamiento LLM en frontera

Simulaciones científicas y computación de alto rendimiento

B200

Último buque insignia de Blackwell para entrenar y ejecutar los modelos de IA más grandes.

desdeMXN76.34/hora
Obtener GPU

7634 credits/hour (1 credit = MXN 0.01). Se factura solo mientras se ejecuta su instancia.

192GB VRAM

Recomendado para:

Afinación de modelos grandes

Inferencia de IA a escala

Entrenamiento LLM en frontera

Simulaciones científicas y computación de alto rendimiento

A100 80GB PCIe

Caballo de batalla probado del centro de datos para entrenamiento e inferencia serios de IA.

desdeMXN24.26/hora
Obtener GPU

2426 credits/hour (1 credit = MXN 0.01). Se factura solo mientras se ejecuta su instancia.

80GB VRAM

Recomendado para:

Formación LLM

Afinar modelos grandes

Inferencia de lote grande

Escalado multi-GPU

L40S

GPU Ada Lovelace versátil que equilibra el rendimiento de inferencia fuerte con una gran eficiencia de precio.

desdeMXN15.61/hora
Obtener GPU

1561 credits/hour (1 credit = MXN 0.01). Se factura solo mientras se ejecuta su instancia.

48GB VRAM

Recomendado para:

Inferencia de IA y IA generativa

Representación 3D y estaciones de trabajo virtuales

Afinación de modelos medianos

Transcodificación y streaming de vídeo

RTX PRO 6000 (Server)

GPU Blackwell Enterprise diseñada para cargas de trabajo de IA y visualización profesionales exigentes.

desdeMXN10.18/hora
Obtener GPU

1018 credits/hour (1 credit = MXN 0.01). Se factura solo mientras se ejecuta su instancia.

96GB VRAM

Recomendado para:

Inferencia y ajuste de modelos grandes

Procesamiento y streaming de vídeo

Simulaciones de ingeniería y computación científica

Representación y visualización 3D intensiva

RTX 4090

Inmejorable relación calidad-precio para la experimentación y cargas de trabajo más pequeñas - la entrada ideal en la computación de GPU.

desdeMXN6.45/hora
Obtener GPU

645 credits/hour (1 credit = MXN 0.01). Se factura solo mientras se ejecuta su instancia.

24GB VRAM

Recomendado para:

Development and experimentation

Generación de imágenes y vídeos

Representación 3D

Inferencia para modelos pequeños y medianos

¿No sabes qué elegir?
Explora los casos de uso para encontrar la GPU recomendada.
Ver casos de uso

Explora lo que puedes hacer con la potencia de la GPU

Desde su primer modelo hasta la inferencia de producción, ejecute cargas de trabajo de GPU exigentes sin comprar hardware ni justificar CapEx.

Chat e inferencia LLM

Puedes usar Ollama y Open WebUI, o traer tu propio modelo con vLLM o LangChain, y podrás disfrutar de una amplia gama de aplicaciones de bajo rendimiento en GPU.

GPU recomendada: L40S
Sirve modelos de hasta 30B parámetrosLanza Ollama en un clicPrecios por hora simples
Desplegar para inferencia

Tren & afinar modelos

Capacite modelos personalizados y ajuste las LLM con VRAM dedicada. Los puntos de control persisten durante los reinicios, por lo que los trabajos de larga duración pueden detenerse y reanudarse sin perder progreso.

GPU recomendada: A100 80 GB
96 GB VRAMPuestos de control persistentesCreado para entrenamiento de modelos grandes
Implementación para entrenamiento de IA

Construye y explora con IA

Conecta a través de tu navegador o terminal y, a continuación, comienza a iterar de inmediato.

GPU recomendada: RTX 4090
Acceso root completo para instalar su propia pilaAcceso al navegador o terminal SSHSuficientemente asequible para correr todo el día
Empezar a crear

Generar imágenes & video

Ejecute trabajos de difusión estable, ComfyUI y renderización con suficiente VRAM para salida de alta resolución y procesamiento por lotes.

GPU recomendada: RTX 4090
Suficiente VRAM para trabajos de imágenes por lotesRepresentación rápida y asequibleSoporte de difusión estable incorporado
Implementar para la generación

Procesar y codificar vídeo

Codifique, transcodifique y renderice vídeo con un alto rendimiento con aceleración de hardware, sin atar sus propias máquinas.

GPU recomendada: RTX PRO 6000 (Servidor)
NVENC de novena generación para una codificación rápida y de alta calidadCodificación 8K a toda velocidadCodificación que se ejecuta independientemente de su CPU
Implementar para codificación

Comience más rápido con aplicaciones listas

Inicie aplicaciones preconfiguradas con un solo clic, omita la configuración manual y vaya directamente al trabajo.
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Solo paga mientras tu GPU está funcionando

Solo paga mientras tu GPU está funcionando

Las GPU se facturan cada hora con créditos de un saldo compartido, agrega créditos según sea necesario, destruye tu instancia cuando hayas terminado y conserva los créditos no utilizados para más tarde.

Por qué elegir la GPU Hostinger para cargas de trabajo de IA

Paga solo por lo que uses.

La facturación por minuto significa que solo pagas por la computación que usas.

Listo en unos 30 segundos

Inicie aplicaciones preconfiguradas sin instalar controladores, contenedores o dependencias.

Administrar desde un solo panel

Supervise el uso y gestione sus instancias cuando lo necesite.

Tu carga de trabajo está lista, también las GPU.

Lanzamiento en GPU dedicadas en segundos. Paga por hora, sin contrato a largo plazo ni hardware para comprar.
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Preguntas frecuentes sobre GPU

Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Hostinger GPU.
Sí. Las instancias de la GPU se facturan por hora en créditos, y solo se te cobra mientras se ejecuta una instancia. Detente cuando hayas terminado, no hay compromiso mínimo ni contrato a largo plazo.
Destruir una instancia es permanente y no se puede deshacer. Cualquier cosa que no se guarde en el almacenamiento persistente se pierde. El reinicio, por el contrario, reinicia la instancia sin eliminarla, sus archivos y configuración permanecen intactos.
Depende principalmente del tamaño del modelo. Los modelos más pequeños y la generación de imágenes funcionan bien en RTX 4090 o L40S, los modelos más grandes y el entrenamiento serio se benefician de la VRAM extra de A100 o B200. Si no está seguro, nuestro selector de GPU adapta su carga de trabajo a la opción correcta.
Ambas. Cada instancia viene con terminal completa y acceso SSH, por lo que puede instalar cualquier cosa que necesite. Si prefiere omitir la configuración, las aplicaciones con un solo clic como Ollama están listas para implementarse desde el principio.
La disponibilidad cambia en tiempo real en función de la demanda y varía según la región.Te mostramos la disponibilidad en tiempo real antes de implementar, para que siempre sepas qué hay realmente en stock en lugar de averiguarlo después de comprometerte.
Alquilar una GPU significa acceder a una potencia de procesamiento gráfico de alto rendimiento a través de la nube en lugar de comprar el hardware físico. Paga solo por el tiempo de cómputo que usa, por hora o incluso por segundo, y el proveedor se encarga del mantenimiento, la refrigeración y las actualizaciones de controladores. Es una opción común para la capacitación en IA, la inferencia de aprendizaje automático, el renderizado 3D y otras tareas que necesitan una gran potencia de procesamiento sin el costo inicial de poseer una GPU.

Nos importa tu privacidad

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