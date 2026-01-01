Calculator and converter app templates

Las plantillas de apps de calculadora y conversor son diseños de apps web prediseñados pensados para crear herramientas que realizan cálculos, conversiones y estimaciones a partir de los datos introducidos por el usuario: desde calculadoras de hipotecas y herramientas de IMC hasta conversores de unidades y temperatura. Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA (sin necesidad de cuentas de terceros ni de configuración técnica) para crear tus propias herramientas de calculadora y conversor.