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Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
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Preguntas frecuentes: plantillas de Hostinger

Las plantillas de apps generadoras son diseños de apps web prediseñados pensados para crear herramientas que producen contenido, ideas o resultados a partir de las aportaciones de los usuarios: desde generadores de nombres y redactores de biografías hasta herramientas de ideas y creadores de contenidos.

Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA (sin necesidad de cuentas de terceros ni de configuración técnica) para crear tus propias herramientas generadoras.

Las plantillas de apps generadoras se pueden usar para crear generadores de nombres, redactores de biografías, validadores de ideas, generadores de descripciones de productos, herramientas para cartas de presentación, sugeridores de recetas y mucho más. Son ideales tanto para proyectos personales como para crear y ofrecer herramientas generadoras a tu público o a tus clientes.

No necesitas conocimientos de programación. Con el Creador con IA de Hostinger, puedes personalizar plantillas pidiendo los cambios que deseas. La IA generará y actualizará tu app web según tus indicaciones.

Puedes crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en pocas horas, según el nivel de personalización que necesites. La plantilla te da la estructura inicial y la IA te ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.

Sí. Las herramientas generadoras funcionan muy bien para monetizar, porque los generadores de nicho atraen a audiencias muy específicas y animan a los usuarios a volver. Cuando tu app esté publicada, puedes cobrar por el acceso, conectar Google AdSense o integrarla en un negocio existente como fuente de ingresos adicional.

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