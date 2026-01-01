Plantillas de aplicaciones educativas

Las plantillas de apps educativas son modelos de apps web prediseñados, pensados para crear herramientas que ayuden a las personas a aprender, practicar y desarrollar nuevas habilidades, desde creadores de cuestionarios y herramientas de tarjetas didácticas hasta apps para el aprendizaje de idiomas y plataformas de cursos. Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y que funciona con la IA integrada del Creador con IA, sin necesidad de cuentas de terceros ni configuraciones técnicas, para crear tus propias apps de aprendizaje y herramientas educativas.