Las plantillas de aplicaciones de salud y belleza son diseños prediseñados para aplicaciones web, creados para desarrollar herramientas que ayuden a las personas a controlar, mejorar y gestionar su bienestar físico y mental, desde monitores de actividad física y planificadores de comidas hasta diarios de salud mental y calculadoras de IMC. Proporcionan una estructura inicial que se puede personalizar completamente para satisfacer tus necesidades, de modo que puedas crear tus propias herramientas de salud y belleza sin necesidad de programación ni configuración técnica.