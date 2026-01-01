Zipline est un serveur d'upload de fichiers et d'images auto-hébergé, conçu pour les utilisateurs avancés qui ont besoin d'un partage rapide et fiable avec un contrôle total sur leurs données. Il prend en charge ShareX, Flameshot et d'autres outils de capture d'écran prêts à l'emploi, ce qui en fait un remplacement transparent pour les services d'upload basés sur le cloud comme Imgur ou file.io.

Au-delà des simples uploads, Zipline inclut la réduction d'URL, les pastebins de code, l'organisation de dossiers, la personnalisation des embeds et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie un stockage illimité, aucune restriction de taille de fichier et une confidentialité totale pour chaque upload.