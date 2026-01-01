Déployez Zipline en un clic.
Serveur de téléchargement de fichiers et d'images compatible ShareX, avec un tableau de bord élégant et un raccourcisseur de liens intégré.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Zipline
Zipline est un serveur d'upload de fichiers et d'images auto-hébergé, conçu pour les utilisateurs avancés qui ont besoin d'un partage rapide et fiable avec un contrôle total sur leurs données. Il prend en charge ShareX, Flameshot et d'autres outils de capture d'écran prêts à l'emploi, ce qui en fait un remplacement transparent pour les services d'upload basés sur le cloud comme Imgur ou file.io.
Au-delà des simples uploads, Zipline inclut la réduction d'URL, les pastebins de code, l'organisation de dossiers, la personnalisation des embeds et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie un stockage illimité, aucune restriction de taille de fichier et une confidentialité totale pour chaque upload.
Caractéristiques principales de Zipline
Intégration ShareX
La prise en charge native de ShareX, Flameshot et des téléchargeurs personnalisés vous permet de capturer et de partager des captures d'écran en quelques secondes.
Raccourcisseur d'URL intégré
Raccourcissez les liens en même temps que les téléversements de fichiers depuis un tableau de bord unique, sans avoir besoin d'un service séparé.
Gestion des utilisateurs
Créez plusieurs comptes avec des quotas de téléchargement individuels, des autorisations et des bibliothèques de fichiers distinctes.
Intégrer la personnalisation
Personnalisez les intégrations OpenGraph afin que les liens partagés affichent des aperçus enrichis sur Discord, Slack et les réseaux sociaux.
Dépôt de code
Partager des extraits de code avec coloration syntaxique, avec détection automatique de la langue et des options d'expiration.
Pourquoi exécuter Zipline sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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