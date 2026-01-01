Déployez AllTube en un clic.
Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1000 autres plateformes sans outils en ligne de commande.
Sélectionnez un forfait VPS pour AllTube
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AllTube
AllTube Download est une application web auto-hébergée qui intègre youtube-dl dans une interface intuitive basée sur un navigateur, permettant à quiconque de télécharger ou de diffuser des vidéos depuis plus d'un millier de plateformes d'hébergement sans installer de logiciel localement. Contrairement aux extensions de navigateur qui cessent de fonctionner avec les mises à jour de plateforme, AllTube s'exécute de manière centralisée sur votre serveur afin que chaque appareil de votre réseau puisse l'utiliser via n'importe quel navigateur.
L'auto-hébergement d'AllTube préserve la confidentialité de votre activité de téléchargement, évite les pratiques de journalisation des données des services de téléchargement tiers et vous donne un contrôle total sur les formats pris en charge, les niveaux de qualité et la configuration du site. Vous pouvez également planifier des téléchargements par lots et accéder aux métadonnées vidéo par programmation via l'API JSON intégrée.
Caractéristiques principales de AllTube
1000+ Support de Plateformes
Téléchargez des vidéos de YouTube, Vimeo et des centaines d'autres sites d'hébergement en utilisant la même interface unifiée, sans aucune configuration par plateforme requise.
Conversion de format
Convertissez les vidéos téléchargées vers votre format et niveau de qualité préférés sans avoir besoin d'outils supplémentaires installés sur votre appareil.
Streaming dans le navigateur
Prévisualisez les vidéos directement dans l'interface web avant de les télécharger, afin de pouvoir confirmer la qualité et le contenu avant d'allouer de l'espace de stockage.
Remuxage sans perte
Modifiez les formats de conteneur sans ré-encodage, en préservant la qualité vidéo et audio originale tout en rendant les fichiers compatibles avec vos lecteurs.
Accès API JSON
Récupérer les métadonnées vidéo détaillées et automatiser les téléchargements par programmation, permettant des flux de travail d'archivage planifiés sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter AllTube sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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