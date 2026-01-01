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Gestion de photos et de vidéos auto-hébergée à haute performance, avec une organisation alimentée par l'IA et une sauvegarde mobile.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Immich

Immich est une alternative moderne et auto-hébergée à Google Photos et iCloud, conçue pour la vitesse et alimentée par l'apprentissage automatique. Elle propose la reconnaissance faciale, la détection d'objets, la recherche intelligente et la sauvegarde automatique depuis les applications iOS et Android — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.

L'auto-hébergement d'Immich permet de garder vos souvenirs personnels et vos photos de famille entièrement hors des serveurs tiers. Vous conservez un contrôle total sur le stockage, les autorisations d'accès et le partage, sans frais d'abonnement et sans risque d'interruption de service. Ce déploiement inclut le serveur d'applications, le service d'apprentissage automatique, PostgreSQL avec extension vectorielle et Redis.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Immich

Recherche propulsée par l'IA

L'apprentissage automatique permet la reconnaissance faciale, la détection d'objets et la recherche en langage naturel dans l'ensemble de votre bibliothèque de photos.

Sauvegarde mobile automatique

Les applications iOS et Android sauvegardent automatiquement les photos et les vidéos en arrière-plan, maintenant votre bibliothèque toujours à jour.

Prise en charge RAW et 4K

Prend en charge les formats photo RAW, les vidéos 4K et les photos en direct avec conservation complète des métadonnées pour les flux de travail professionnels.

Bibliothèques multi-utilisateurs

Chaque utilisateur dispose de sa propre bibliothèque privée avec la possibilité de partager des albums et des collections partenaires de manière sélective.

Vues Carte et Chronologie

Parcourez les photos par date sur une chronologie ou par lieu sur une carte en utilisant les métadonnées GPS intégrées de votre appareil photo et de votre téléphone.

Pourquoi exécuter Immich sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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