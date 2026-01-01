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Serveur de streaming de musique et de vidéo open-source qui transforme votre collection de médias personnels en un service de streaming privé.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Ampache

Ampache est une plateforme de streaming multimédia auto-hébergée qui transforme vos collections personnelles de musique et de vidéo en un service privé accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Lancé à l'origine en 2001 et maintenu en continu sous licence AGPL, il propose un support multi-utilisateur, des playlists intelligentes, un transcodage à la volée et une compatibilité API Subsonic pour une prise en charge étendue des clients, incluant les applications mobiles, les lecteurs de bureau et les systèmes domotiques.

Contrairement aux services de streaming commerciaux, Ampache ne stocke aucune donnée d'écoute auprès de tiers, n'impose pas de frais d'abonnement et ne fixe aucune limite à la taille de la bibliothèque. L'auto-hébergement vous donne la pleine propriété de votre musique et garantit que votre collection reste accessible, indépendamment des changements de licence de plateforme ou des arrêts de service.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Ampache

Transcodage à la volée

Convertissez automatiquement les fichiers FLAC sans perte en débits adaptés aux mobiles en temps réel, afin que vous puissiez diffuser de l'audio de haute qualité sur les réseaux cellulaires sans stocker de copies compressées en double.

Listes de lecture intelligentes

Créez des listes de lecture qui se remplissent automatiquement en fonction du genre, de la note, du nombre de lectures ou de critères personnalisés, recréant l'expérience de découverte des services de streaming avec votre propre bibliothèque.

Support Multi-utilisateurs

Créez des comptes individuels pour les membres de la famille ou les collaborateurs, chacun avec un historique d'écoute, des listes de lecture et des niveaux d'autorisation distincts, sans dupliquer les fichiers multimédias.

Compatibilité de l'API Subsonic

Connectez n'importe quelle application mobile ou client de bureau compatible Subsonic à votre instance Ampache, vous donnant accès depuis pratiquement n'importe quel appareil sans être lié à une seule interface.

Podcasts et Radio

Diffusez des stations de radio internet et abonnez-vous à des podcasts en plus de votre bibliothèque musicale, faisant d'Ampache une destination unique pour tout le contenu audio.

Pourquoi exécuter Ampache sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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