Ampache est une plateforme de streaming multimédia auto-hébergée qui transforme vos collections personnelles de musique et de vidéo en un service privé accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Lancé à l'origine en 2001 et maintenu en continu sous licence AGPL, il propose un support multi-utilisateur, des playlists intelligentes, un transcodage à la volée et une compatibilité API Subsonic pour une prise en charge étendue des clients, incluant les applications mobiles, les lecteurs de bureau et les systèmes domotiques.

Contrairement aux services de streaming commerciaux, Ampache ne stocke aucune donnée d'écoute auprès de tiers, n'impose pas de frais d'abonnement et ne fixe aucune limite à la taille de la bibliothèque. L'auto-hébergement vous donne la pleine propriété de votre musique et garantit que votre collection reste accessible, indépendamment des changements de licence de plateforme ou des arrêts de service.