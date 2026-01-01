Déployez ZeroNote : installation en un clic.
Application chiffrée unifiée pour les notes, les mots de passe, les favoris et l'authentification à deux facteurs avec un chiffrement AES côté client sans connaissance.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ZeroNote
ZeroNote est une application de productivité unifiée auto-hébergée qui consolide la prise de notes, la gestion des mots de passe, les signets et les codes d'authentification à deux facteurs en une seule application chiffrée. Elle utilise le chiffrement AES côté client avec une architecture à connaissance nulle — le serveur ne voit jamais vos données non chiffrées, seul votre appareil peut les déchiffrer.
L'auto-hébergement de ZeroNote sur un VPS combine quatre outils distincts en un seul service privé et chiffré que vous contrôlez entièrement. Le stockage SQLite hors ligne garantit que les données sont toujours disponibles sans connexion Internet, l'auto-étiquetage intelligent organise automatiquement les éléments, et la synchronisation P2P ou S3 optionnelle étend la disponibilité sur tous les appareils.
Caractéristiques principales de ZeroNote
Chiffrement à divulgation nulle de connaissance
Le chiffrement AES côté client garantit que vos notes, mots de passe et codes 2FA sont chiffrés avant de quitter votre appareil.
Outil unifié
Remplacez le gestionnaire de mots de passe séparé, l'application de notes, le gestionnaire de favoris et l'authentificateur 2FA par une seule application auto-hébergée.
Stockage hors ligne d'abord
Les données sont stockées localement dans SQLite afin que votre coffre-fort reste accessible même sans connexion Internet active.
Balisage automatique intelligent
Les balises intelligentes catégorisent automatiquement les entrées en fonction du type de contenu et des mots-clés, maintenant votre coffre-fort organisé sans effort manuel.
P2P & S3 synchronisation
Synchronisez éventuellement votre coffre-fort chiffré sur tous vos appareils en utilisant la synchronisation pair-à-pair ou votre propre compartiment de stockage compatible S3.
Pourquoi exécuter ZeroNote sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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