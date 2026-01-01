Déployez AppFlowy en un clic.
Espace de travail open source axé sur la confidentialité, combinant des notes, des wikis, des bases de données et la gestion de projets, comme alternative à Notion.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AppFlowy
AppFlowy est une plateforme de productivité open-source conçue comme une alternative respectueuse de la vie privée à Notion, combinant un éditeur flexible basé sur des blocs, des vues de base de données et une assistance à l'écriture alimentée par l'IA dans un espace de travail collaboratif unique. Développée avec Flutter et Rust, elle offre des performances natives sur les ordinateurs de bureau, les mobiles et le web, tout en gardant toutes vos données sous votre contrôle.
L'auto-hébergement d'AppFlowy élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime l'accès de tiers aux documents sensibles et offre un nombre illimité d'espaces de travail et d'utilisateurs pour un coût d'infrastructure fixe. Ce modèle déploie la pile complète d'AppFlowy Cloud — client web, backend API, authentification, stockage d'objets et base de données — prête pour les connexions depuis les applications natives de bureau et mobiles d'AppFlowy.
Caractéristiques principales de AppFlowy
Éditeur basé sur des blocs
Créez des documents riches avec du texte, des images, des éléments intégrés et des médias à l'aide d'un éditeur de blocs intuitif qui fonctionne de manière cohérente sur les ordinateurs de bureau, les mobiles et le web sans lacunes fonctionnelles entre les plateformes.
Vues de base de données flexibles
Affichez et gérez les mêmes données sous forme de tableau, de tableau Kanban, de calendrier ou de galerie, offrant aux différents membres de l'équipe la mise en page qui correspond à leur flux de travail sans dupliquer les informations.
Assistance à la rédaction par IA
Générer, résumer et affiner du contenu directement dans les documents à l'aide de fonctionnalités d'IA intégrées qui se connectent à un fournisseur externe (tel qu'OpenAI ou Azure OpenAI) configuré via une clé API — les données sont traitées par ce fournisseur.
Collaboration en temps réel
Travaillez simultanément avec vos coéquipiers grâce à la synchronisation sans conflit, afin que plusieurs personnes puissent modifier le même document sans écraser les modifications des autres.
Propriété complète des données
Tous les documents, bases de données et pièces jointes sont stockés sur votre propre infrastructure, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, garantissant la conformité avec les réglementations sur les données et un contrôle total sur la rétention.
Pourquoi exécuter AppFlowy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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