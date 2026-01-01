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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec AFFiNE

AFFiNE est un « KnowledgeOS » open-source qui supprime les barrières entre la documentation, la collaboration visuelle et l'organisation des données. Les utilisateurs peuvent rédiger des documents structurés, esquisser sur des tableaux blancs infinis et maintenir des bases de données organisées—le tout au sein du même espace de travail—sans basculer entre des outils distincts pour chaque tâche.

Conçu avec une architecture « local-first » et axée sur la confidentialité, AFFiNE conserve vos connaissances sur une infrastructure que vous contrôlez. L'assistance IA est intégrée partout, aidant à la rédaction, au dessin et à la planification pour chaque type de contenu. Ce déploiement inclut PostgreSQL avec l'extension pgvector pour la recherche avancée, Redis pour les fonctionnalités en temps réel, et une migration de base de données automatisée pour des mises à jour fiables.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AFFiNE

Espace de travail unifié

Combine documents, tableaux blancs et bases de données sur une seule plateforme afin que vous puissiez passer de l'écriture, du croquis et de l'organisation de données sans changer de contexte entre des applications distinctes.

Tableaux blancs à canevas infini

Les tableaux blancs interactifs, dotés d'outils de dessin, de création de diagrammes et de notes autocollantes, offrent aux équipes un espace visuel pour le brainstorming et le travail de conception, en complément des documents structurés.

Assistance alimentée par l'IA

L'IA est intégrée à tous les types de contenu pour faciliter la rédaction, la synthèse et la génération de contenu, réduisant ainsi la charge de travail liée à la production d'artefacts de connaissance de haute qualité.

Bases de données structurées

Organisez les informations dans des vues de base de données personnalisables avec des capacités de filtrage et de requête, éliminant le besoin d'outils de feuille de calcul séparés au sein du même espace de travail.

Collaboration en temps réel

La synchronisation sans conflit permet à plusieurs membres de l'équipe de modifier des documents et des tableaux blancs simultanément, les modifications étant reflétées instantanément sur tous les appareils connectés.

Pourquoi exécuter AFFiNE sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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