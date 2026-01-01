Déployez AFFiNE avec une installation en un clic.
Espace de travail open source tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec une assistance basée sur l'IA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AFFiNE
AFFiNE est un « KnowledgeOS » open-source qui supprime les barrières entre la documentation, la collaboration visuelle et l'organisation des données. Les utilisateurs peuvent rédiger des documents structurés, esquisser sur des tableaux blancs infinis et maintenir des bases de données organisées—le tout au sein du même espace de travail—sans basculer entre des outils distincts pour chaque tâche.
Conçu avec une architecture « local-first » et axée sur la confidentialité, AFFiNE conserve vos connaissances sur une infrastructure que vous contrôlez. L'assistance IA est intégrée partout, aidant à la rédaction, au dessin et à la planification pour chaque type de contenu. Ce déploiement inclut PostgreSQL avec l'extension pgvector pour la recherche avancée, Redis pour les fonctionnalités en temps réel, et une migration de base de données automatisée pour des mises à jour fiables.
Caractéristiques principales de AFFiNE
Espace de travail unifié
Combine documents, tableaux blancs et bases de données sur une seule plateforme afin que vous puissiez passer de l'écriture, du croquis et de l'organisation de données sans changer de contexte entre des applications distinctes.
Tableaux blancs à canevas infini
Les tableaux blancs interactifs, dotés d'outils de dessin, de création de diagrammes et de notes autocollantes, offrent aux équipes un espace visuel pour le brainstorming et le travail de conception, en complément des documents structurés.
Assistance alimentée par l'IA
L'IA est intégrée à tous les types de contenu pour faciliter la rédaction, la synthèse et la génération de contenu, réduisant ainsi la charge de travail liée à la production d'artefacts de connaissance de haute qualité.
Bases de données structurées
Organisez les informations dans des vues de base de données personnalisables avec des capacités de filtrage et de requête, éliminant le besoin d'outils de feuille de calcul séparés au sein du même espace de travail.
Collaboration en temps réel
La synchronisation sans conflit permet à plusieurs membres de l'équipe de modifier des documents et des tableaux blancs simultanément, les modifications étant reflétées instantanément sur tous les appareils connectés.
Pourquoi exécuter AFFiNE sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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