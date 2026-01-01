AFFiNE est un « KnowledgeOS » open-source qui supprime les barrières entre la documentation, la collaboration visuelle et l'organisation des données. Les utilisateurs peuvent rédiger des documents structurés, esquisser sur des tableaux blancs infinis et maintenir des bases de données organisées—le tout au sein du même espace de travail—sans basculer entre des outils distincts pour chaque tâche.

Conçu avec une architecture « local-first » et axée sur la confidentialité, AFFiNE conserve vos connaissances sur une infrastructure que vous contrôlez. L'assistance IA est intégrée partout, aidant à la rédaction, au dessin et à la planification pour chaque type de contenu. Ce déploiement inclut PostgreSQL avec l'extension pgvector pour la recherche avancée, Redis pour les fonctionnalités en temps réel, et une migration de base de données automatisée pour des mises à jour fiables.