Déployez BentoPDF en un clic.
Outil PDF en ligne, pensé pour la confidentialité, permettant de fusionner, diviser, convertir et sécuriser vos documents sans les télécharger nulle part.
Sélectionnez un forfait VPS pour BentoPDF
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec BentoPDF
BentoPDF est une solution PDF axée sur la confidentialité qui traite les documents entièrement dans le navigateur de l'utilisateur — les fichiers ne quittent jamais la machine cliente et n'atteignent aucun serveur externe. Elle remplace de multiples services PDF en ligne par une interface auto-hébergée unique, offrant des fonctionnalités de fusion, de division, de réorganisation des pages, de rotation, de conversion d'images, d'OCR, de compression, de protection par mot de passe, de filigranes, d'en-têtes et de pieds de page, ainsi que l'édition de métadonnées.
Pour les équipes et les organisations qui gèrent des documents sensibles — contrats, états financiers, documents juridiques — l'auto-hébergement de BentoPDF élimine le risque pour la confidentialité lié au téléchargement de fichiers confidentiels vers des services PDF commerciaux qui pourraient conserver des copies ou enregistrer l'utilisation. Étant donné que tout le traitement s'effectue côté client, le VPS ne fait que servir l'interface web, ce qui minimise les exigences en ressources serveur tout en garantissant que les documents restent entièrement privés.
Caractéristiques principales de BentoPDF
Traitement côté client
Toute manipulation de PDF se produit dans le navigateur de l'utilisateur — les documents ne sont jamais téléchargés sur le serveur, donc même la machine hôte ne voit jamais le contenu des fichiers.
Fusionner, scinder et réorganiser
Combinez plusieurs PDF, divisez-les en pages ou sections individuelles, et faites glisser et déposer les pages dans l'ordre exact dont vous avez besoin en quelques secondes.
OCR intégré
Convertissez les PDF numérisés basés sur des images en documents texte entièrement consultables et sélectionnables sans envoyer de fichiers à un service de reconnaissance tiers.
Sécurité des documents
Ajouter une protection par mot de passe, un chiffrement et des filigranes aux PDF sensibles avant leur distribution, ou supprimer les restrictions des PDF que vous possédez pour retrouver l'accès à l'édition.
Conversion de format
Convertissez des images en PDF, exportez des pages sous forme d'images et transformez le Markdown avec des diagrammes Mermaid en PDF formatés — le tout depuis la même interface.
Pourquoi exécuter BentoPDF sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile