BentoPDF est une solution PDF axée sur la confidentialité qui traite les documents entièrement dans le navigateur de l'utilisateur — les fichiers ne quittent jamais la machine cliente et n'atteignent aucun serveur externe. Elle remplace de multiples services PDF en ligne par une interface auto-hébergée unique, offrant des fonctionnalités de fusion, de division, de réorganisation des pages, de rotation, de conversion d'images, d'OCR, de compression, de protection par mot de passe, de filigranes, d'en-têtes et de pieds de page, ainsi que l'édition de métadonnées.

Pour les équipes et les organisations qui gèrent des documents sensibles — contrats, états financiers, documents juridiques — l'auto-hébergement de BentoPDF élimine le risque pour la confidentialité lié au téléchargement de fichiers confidentiels vers des services PDF commerciaux qui pourraient conserver des copies ou enregistrer l'utilisation. Étant donné que tout le traitement s'effectue côté client, le VPS ne fait que servir l'interface web, ce qui minimise les exigences en ressources serveur tout en garantissant que les documents restent entièrement privés.