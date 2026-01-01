Déployez Yuvomi en un clic.
Planificateur familial privé et auto-hébergé pour les tâches, les calendriers, les repas, les courses et les budgets du ménage, le tout dans une seule application mobile-first.
Sélectionnez un forfait VPS pour Yuvomi
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Yuvomi
Yuvomi est un organisateur familial open-source qui regroupe les tâches, les calendriers partagés, les listes de courses, les plans de repas, les recettes, les budgets et les notes ménagères dans une seule application web progressive axée sur le mobile. Chaque module est indépendant, vous pouvez donc utiliser uniquement les éléments qui conviennent à votre foyer et ignorer le reste.
L'auto-hébergement de Yuvomi sur votre propre VPS permet de conserver les données sensibles de votre foyer — horaires, reçus, listes de contacts, rappels médicaux — hors des services cloud tiers. La base de données SQLite prend en charge le chiffrement AES-256 optionnel au repos, et un planificateur intégré gère les sauvegardes automatiques afin que les informations de votre famille restent privées sans sacrifier la commodité.
Caractéristiques principales de Yuvomi
Agenda familial mutualisé
Coordonnez les tâches, les calendriers, les repas et les listes de courses entre tous les membres du foyer grâce aux attributions multi-utilisateurs et aux notifications.
PWA mobile-first
S'installe comme une application web progressive native sur les téléphones et les tablettes, avec des vues consultables hors ligne pour la gestion du foyer en déplacement.
Intégrations de calendrier
Synchronisez avec Google Agenda, iCloud via CalDAV, les appareils Apple et les abonnements ICS pour regrouper tous les plannings existants en un seul endroit.
Stockage SQLite chiffré
Le chiffrement optionnel SQLCipher AES-256 protège les données domestiques au repos, et les sauvegardes planifiées peuvent être répliquées vers n'importe quelle destination WebDAV.
Boîte à outils ménagère modulaire
Activez uniquement les modules dont vous avez besoin — budgets, planification des repas, recettes, anniversaires, contacts, documents ou entretien ménager — et ignorez le reste.
Privé et sans traqueur
Zéro traqueurs tiers, aucune télémétrie et une licence MIT permettent de garder les données de votre famille entièrement sous votre contrôle sur votre VPS.
Pourquoi exécuter Yuvomi sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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