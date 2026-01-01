Déployez CommaFeed en un clic.
Lecteur RSS personnel auto-hébergé inspiré de Google Reader, avec des raccourcis clavier, des applications mobiles et une interface épurée à trois volets.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CommaFeed
CommaFeed est un lecteur RSS personnel rapide et léger, explicitement calqué sur l'interface utilisateur originale de Google Reader — disposition à trois volets, raccourcis clavier, marquage instantané des flux, importation/exportation OPML, et une priorité à la vitesse plutôt qu'à l'encombrement des fonctionnalités. Il est écrit en Java/Quarkus, s'exécute comme un seul binaire autonome et stocke tout dans une base de données H2 intégrée, de sorte que l'ensemble du déploiement est un conteneur plus un volume.
L'auto-hébergement de CommaFeed sur votre VPS maintient vos abonnements, votre état de lecture et vos articles favoris sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que de les confier à un lecteur de flux SaaS. Les applications natives Android et iOS se connectent directement à votre instance via l'API, l'OPML vous permet de migrer librement entre les lecteurs de flux, et le planificateur intégré actualise les flux en arrière-plan sans travailleurs externes.
Caractéristiques principales de CommaFeed
Interface utilisateur de Google Reader
Disposition à trois volets avec liste des flux, liste des entrées et vue de lecture — plus des raccourcis clavier complets (j/k/v/m) pour une navigation rapide que les utilisateurs de longue date de RSS reconnaissent instantanément.
Importation/exportation OPML
Importez et exportez vos abonnements via le format OPML standard, afin de conserver la maîtrise de vos habitudes de lecture et de pouvoir changer de lecteur à tout moment.
Applications mobiles natives
Les applications compagnons gratuites pour Android et iOS se connectent à votre instance auto-hébergée via l'API pour la lecture en déplacement sans exposer les données à un tiers.
Base de données H2 embarquée
La base de données H2 monofichier ne nécessite pas de serveur de base de données séparé — sauvegardez votre lecteur en copiant un dossier, restaurez-le en le remettant en place.
Actualisation du flux en arrière-plan
Le planificateur intégré actualise des milliers de flux en arrière-plan avec des intervalles adaptatifs, sans Celery ni travailleurs externes requis.
Pourquoi exécuter CommaFeed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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