Déployez Defguard en un clic.
Gestion des accès zéro confiance open source avec authentification multifacteur WireGuard native et OpenID Connect intégré.
Sélectionnez un forfait VPS pour Defguard
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Defguard
Defguard est une plateforme de gestion d'accès zéro confiance de niveau entreprise, construite autour de WireGuard, la seule solution qui ajoute une authentification multi-facteurs réelle directement au tunnel VPN plutôt que d'envelopper une passerelle d'application distincte autour de celui-ci. Le composant central inclus dans ce modèle exécute l'interface web de gestion, le fournisseur d'identité OpenID Connect, l'inscription des utilisateurs, la configuration des ACL et le plan de contrôle gRPC qui pilote les passerelles distantes et les clients de bureau.
L'auto-hébergement de Defguard sur votre propre VPS maintient les répertoires d'utilisateurs, les clés matérielles, les journaux d'audit et les clés de signature OpenID entièrement sous votre contrôle. Ajoutez des nœuds de passerelle Defguard n'importe où sur votre réseau pour terminer les tunnels WireGuard, tandis que le cœur reste la source unique de vérité pour l'identité, les appareils et les politiques d'accès.
Caractéristiques principales de Defguard
WireGuard avec MFA
Appliquez les seconds facteurs TOTP, e-mail ou clé matérielle directement sur chaque connexion WireGuard au lieu de vous fier à une passerelle d'accès distincte.
OpenID Connect intégré
Le fournisseur d'identité OIDC intégré permet à Defguard d'émettre des jetons SSO pour vos autres applications sans déployer Keycloak ou un IdP tiers.
Enrôlement d'utilisateur à distance
Intégrez de nouveaux utilisateurs avec un flux d'inscription guidé qui définit les mots de passe, provisionne les appareils et configure automatiquement le client de bureau.
ACL et règles de pare-feu
Définir la segmentation du réseau et les politiques d'accès par utilisateur qui se propagent en temps réel aux passerelles Linux et FreeBSD/OPNsense.
Synchronisation LDAP et AD
La synchronisation bidirectionnelle avec Active Directory et LDAP maintient la cohérence des utilisateurs, des groupes et des appartenances aux groupes entre les systèmes.
Provisionnement YubiKey
Provisionnez des clés matérielles Yubico pour SSH, GPG et OpenPGP directement depuis la console de gestion Defguard.
Pourquoi exécuter Defguard sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki, avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web