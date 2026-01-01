Defguard est une plateforme de gestion d'accès zéro confiance de niveau entreprise, construite autour de WireGuard, la seule solution qui ajoute une authentification multi-facteurs réelle directement au tunnel VPN plutôt que d'envelopper une passerelle d'application distincte autour de celui-ci. Le composant central inclus dans ce modèle exécute l'interface web de gestion, le fournisseur d'identité OpenID Connect, l'inscription des utilisateurs, la configuration des ACL et le plan de contrôle gRPC qui pilote les passerelles distantes et les clients de bureau.

L'auto-hébergement de Defguard sur votre propre VPS maintient les répertoires d'utilisateurs, les clés matérielles, les journaux d'audit et les clés de signature OpenID entièrement sous votre contrôle. Ajoutez des nœuds de passerelle Defguard n'importe où sur votre réseau pour terminer les tunnels WireGuard, tandis que le cœur reste la source unique de vérité pour l'identité, les appareils et les politiques d'accès.